Чехия против разделения Украины и Молдовы на пути к членству в ЕС, - Липавский
Глава МИД Чехии Ян Липавский выступил против разделения Украины и Молдовы на пути к членству в Евросоюзе.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с украинским коллегой Сибигой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Министр отметил, что Чехия продвигает скорейшее открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины в ЕС.
"Безусловно, мы продвигаем открытие первого кластера переговоров как можно скорее и точно не настроены на то, чтобы без надобности разъединять процесс, который сейчас происходит вместе с Молдовой", - сказал Липавский.
В то же время глава МИД напомнил, что членство в ЕС не может быть достигнуто без выполнения ключевых рекомендаций по правосудию и коррупции.
