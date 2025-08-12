Чехия против разделения Украины и Молдовы на пути к членству в ЕС, - Липавский

Глава МИД Чехии Ян Липавский выступил против разделения Украины и Молдовы на пути к членству в Евросоюзе.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с украинским коллегой Сибигой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Министр отметил, что Чехия продвигает скорейшее открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины в ЕС.

"Безусловно, мы продвигаем открытие первого кластера переговоров как можно скорее и точно не настроены на то, чтобы без надобности разъединять процесс, который сейчас происходит вместе с Молдовой", - сказал Липавский.

В то же время глава МИД напомнил, что членство в ЕС не может быть достигнуто без выполнения ключевых рекомендаций по правосудию и коррупции.

