РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12362 посетителя онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
344 1

Чехия против разделения Украины и Молдовы на пути к членству в ЕС, - Липавский

Чехия против разделения Украины и Молдовы на пути в ЕС

Глава МИД Чехии Ян Липавский выступил против разделения Украины и Молдовы на пути к членству в Евросоюзе.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с украинским коллегой Сибигой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Министр отметил, что Чехия продвигает скорейшее открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины в ЕС.

"Безусловно, мы продвигаем открытие первого кластера переговоров как можно скорее и точно не настроены на то, чтобы без надобности разъединять процесс, который сейчас происходит вместе с Молдовой", - сказал Липавский.

В то же время глава МИД напомнил, что членство в ЕС не может быть достигнуто без выполнения ключевых рекомендаций по правосудию и коррупции.

Читайте: Орбан не подписал совместное заявление ЕС перед встречей Трампа и Путина

Автор: 

Чехия (1778) членство в ЕС (1113) Евросоюз (17476) Липавский Ян (113)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Чехії за позицію.
показать весь комментарий
12.08.2025 14:18 Ответить
 
 