Сили спеціальних операцій долучилися до програми "Контракт 18–24: Дрони" і тепер ти можеш потрапити до легендарних підрозділів ССО та стати частиною війська, яке змінює хід сучасної війни.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Які плануються посади

Контракт поширюватиметься на посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем, а саме:

Оператор наземних роботизованих комплексів.

Оператор інженерних наземних роботизованих комплексів.

Оператор БПЛА різних типів (розвідники, бомбери, FPV)

Оператор-майстер БПЛА.

І ще багато посад на різноманітні пташки та комплекси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 центр рекрутингу Сухопутних військ: проєкт "Контракт 18–24" розширюється на безпілотні системи

В які підрозділи ССО ти можеш потрапити?

3-й полк ім. князя Святослава Хороброго.

4-й полк "Рейнджер".

6-й полк "Рейнджер".

8-й полк ім. князя Ізяслава Мстиславича.

144-й центр.

Що дає тобі контракт?

200 000 грн одразу після підписання.

300 000 грн після навчання.

500 000 грн після 2 років служби.

Щомісячне забезпечення до 120 000 грн.

Іпотека під 0%, безкоштовна освіта, медобслуговування.

Підготовка мінімум 4 місяці.

Читайте: Добровольцям "Контракту 18-24" нададуть 12 місяців відстрочки, - Міноборони

Хочеш опинитися серед найкращих?

- Заповнюй анкету на сайті

- Пиши у телеграм-бот

- Телефонуй 0800357174.