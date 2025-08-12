Силы специальных операций присоединились к программе "Контракт 18–24: Дроны"
Силы специальных операций присоединились к программе "Контракт 18-24: Дроны" и теперь ты можешь попасть в легендарные подразделения ССО и стать частью войска, которое меняет ход современной войны.
Об этом сообщили Силы специальных операций ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Какие планируются должности
Контракт будет распространяться на должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем, а именно:
- Оператор наземных роботизированных комплексов.
- Оператор инженерных наземных роботизированных комплексов.
- Оператор БПЛА различных типов (разведчики, бомберы, FPV).
- Оператор-мастер БПЛА.
И еще много должностей на различные птички и комплексы.
В какие подразделения ССО ты можешь попасть?
- 3-й полк им. князя Святослава Храброго.
- 4-й полк "Рейнджер".
- 6-й полк "Рейнджер".
- 8-й полк им. князя Изяслава Мстиславича.
- 144-й центр.
Что дает тебе контракт?
- 200 000 грн сразу после подписания.
- 300 000 грн после обучения.
- 500 000 грн после 2 лет службы.
- Ежемесячное обеспечение до 120 000 грн.
- Ипотека под 0%, бесплатное образование, медобслуживание.
- Подготовка минимум 4 месяца.
Хочешь оказаться среди лучших?
- Заполняй анкету на сайте
- Пиши в телеграм-бот
- Звони 0800357174.
