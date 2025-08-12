РУС
Силы специальных операций присоединились к программе "Контракт 18–24: Дроны"

Силы специальных операций присоединились к программе "Контракт 18-24: Дроны" и теперь ты можешь попасть в легендарные подразделения ССО и стать частью войска, которое меняет ход современной войны.

Об этом сообщили Силы специальных операций ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Какие планируются должности

Контракт будет распространяться на должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем, а именно:

И еще много должностей на различные птички и комплексы.

В какие подразделения ССО ты можешь попасть?

  • 3-й полк им. князя Святослава Храброго.
  • 4-й полк "Рейнджер".
  • 6-й полк "Рейнджер".
  • 8-й полк им. князя Изяслава Мстиславича.
  • 144-й центр.

Что дает тебе контракт?

  • 200 000 грн сразу после подписания.
  • 300 000 грн после обучения.
  • 500 000 грн после 2 лет службы.
  • Ежемесячное обеспечение до 120 000 грн.
  • Ипотека под 0%, бесплатное образование, медобслуживание.
  • Подготовка минимум 4 месяца.

Хочешь оказаться среди лучших?

- Заполняй анкету на сайте
- Пиши в телеграм-бот
- Звони 0800357174.

