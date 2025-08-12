Силы специальных операций присоединились к программе "Контракт 18-24: Дроны" и теперь ты можешь попасть в легендарные подразделения ССО и стать частью войска, которое меняет ход современной войны.

Об этом сообщили Силы специальных операций ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Какие планируются должности

Контракт будет распространяться на должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем, а именно:

Оператор наземных роботизированных комплексов.

Оператор инженерных наземных роботизированных комплексов.

Оператор БПЛА различных типов (разведчики, бомберы, FPV).

Оператор-мастер БПЛА.

И еще много должностей на различные птички и комплексы.

В какие подразделения ССО ты можешь попасть?

3-й полк им. князя Святослава Храброго.

4-й полк "Рейнджер".

6-й полк "Рейнджер".

8-й полк им. князя Изяслава Мстиславича.

144-й центр.

Что дает тебе контракт?

200 000 грн сразу после подписания.

300 000 грн после обучения.

500 000 грн после 2 лет службы.

Ежемесячное обеспечение до 120 000 грн.

Ипотека под 0%, бесплатное образование, медобслуживание.

Подготовка минимум 4 месяца.

Хочешь оказаться среди лучших?

- Заполняй анкету на сайте

- Пиши в телеграм-бот

- Звони 0800357174.