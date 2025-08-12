УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9926 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
857 5

Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 12 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Сумська область - загроза застосування БпЛА.

Також читайте: Українські БпЛА вдруге за тиждень уразили термінал зберігання "шахедів" у Татарстані, - СБУ

Автор: 

Повітряні сили (2936) Шахед (1383) війна в Україні (5682)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
заїбали вже, у вас там що сайт по дефолту цю новину кожний день ліпить?як вам гумор? 😁
показати весь коментар
12.08.2025 18:41 Відповісти
Не може бути!!!
(хапається за серце)
показати весь коментар
12.08.2025 18:47 Відповісти
Пуски из Приморск-Ахтарск-Краснодарський кр., Шаталово(15 шт.), Халiно- Курська обл, Смоленска обл. Схоже дофiга буде, мабуть, ще й з Криму пустять.
показати весь коментар
12.08.2025 19:15 Відповісти
Ще й ракети пiшли.
показати весь коментар
12.08.2025 19:16 Відповісти
Так пишешь как будто такое не каждый день
показати весь коментар
12.08.2025 19:32 Відповісти
 
 