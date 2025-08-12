Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили
Ввечері 12 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Сумська область - загроза застосування БпЛА.
