Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 12 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Сумская область - угроза применения БпЛА.

Также читайте: Украинские БпЛА второй раз за неделю поразили терминал хранения "шахедов" в Татарстане, - СБУ

Воздушные силы (2596) Шахед (1377) война в Украине (5643)


заїбали вже, у вас там що сайт по дефолту цю новину кожний день ліпить?як вам гумор? 😁
12.08.2025 18:41 Ответить
Не може бути!!!
(хапається за серце)
12.08.2025 18:47 Ответить
Пуски из Приморск-Ахтарск-Краснодарський кр., Шаталово(15 шт.), Халiно- Курська обл, Смоленска обл. Схоже дофiга буде, мабуть, ще й з Криму пустять.
12.08.2025 19:15 Ответить
Ще й ракети пiшли.
12.08.2025 19:16 Ответить
Так пишешь как будто такое не каждый день
12.08.2025 19:32 Ответить
Пишуть правильно.Хоч напрямок приблизний вказують.
12.08.2025 19:55 Ответить
 
 