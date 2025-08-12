1 236 6
Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы
Вечером 12 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Сумская область - угроза применения БпЛА.
