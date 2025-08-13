Знищено 2 "Іскандери" та 32 із 49 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 13 серпня 2025 року війська РФ атакували Україну 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської обл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, ударними БпЛА атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами – Полтавщину.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 цілі: 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 32 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 БпЛА на 15 локаціях.