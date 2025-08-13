Уничтожено 2 "Искандера" и 32 из 49 БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 13 августа 2025 года войска РФ атаковали Украину 49 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, ударными БПЛА атаковали Донецкую, Сумскую и Черниговскую области, ракетами - Полтавскую.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 цели: 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 32 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 17 БПЛА на 15 локациях.
