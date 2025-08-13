РУС
Уничтожено 2 "Искандера" и 32 из 49 БПЛА, - Воздушные силы

ппо

В ночь на 13 августа 2025 года войска РФ атаковали Украину 49 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, ударными БПЛА атаковали Донецкую, Сумскую и Черниговскую области, ракетами - Полтавскую.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 цели: 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 32 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 БПЛА на 15 локациях.

знищено Іскандери це знищено пускові установки . а те що сталося це перехопили (збили ) ракете від Іскандерів .
13.08.2025 09:32 Ответить
 
 