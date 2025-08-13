Третій армійський корпус Білецького тримає левову частку фронту, - Малюк
Третій армійський корпус під командуванням полковника Андрія Білецького сьогодні відповідає за левову частку фронту.
Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк сказав в інтервʼю проєкту "Ми – Україна", передає Цензор.НЕТ.
Він заявив, що креативний підхід Білецького до командування цінують головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і президент України Володимир Зеленський. "І власне ми це побачили і підтримали, і Андрій Євгенійович має можливість тепер це реалізовувати уже в межах безпосередньо армійського корпусу", – додав голова СБУ.
Він відзначив підхід Білецького до планування і ведення бою, рекрутингу, роботи з особовим складом, з сім'ями загиблих. "Він (Андрій Білецький) поіменно знає більшість тих хлопців його, які загинули", – сказав голова СБУ,.
Високий рівень опанування сучасних IT-технологій та інженерії дозволяє корпусу проводити ефективні дроново-штурмові операції.
"Я не буду казати про ту кількість кілометрів смуги бойового зіткнення, за яку він уже відповідає. Не будемо розкривати це перед ворогом. Але це левова частина сьогодні нашого фронту насправді", – заявив Василь Малюк.
А я вважаю, що моя 128-ма бригада нічим не гірше, ніж корпус Білецького. Просто вони не медійні і їм це не потрібно
І в цьому нема вини тих пацанів які там чесно служать, це вина командування. Просто в 3-у штурмову від самого початку набирали вмотивованих і націлналістів - і тому там кількість переросла в якість і вони змогли продавити своє командування - а в і нших толкових бригадах часто густо поставлені зверху чорти гнуть свою совкову лінію і їм посрати на будь-який розвиток.
Це до рече дає відповідь на питання чому у всіх бригадах не так як в 3-й - та тому що А. нема стільки вмотивованих рексів і нациків на всіх і Б. тому що в ГШ сидять совки які просувають по службі таких саме згідно-відповідно сраколизів і тому кар'єрний ріст у справжніх толкових офіцерів це вийняток а не правило.
Махніцкий з яремою, дрони підвозять на передову, з чеботарьом, та купою держСекретарів!!!???
а, як глибоко лизнув сирському і звісно зе!гундосу, закачаєшся.
щось зовсім у малюка справи не того....
білецького готують на місце нового літца від зелебоби це вже очевидно.