Третій армійський корпус Білецького тримає левову частку фронту, - Малюк

Третій армійський корпус під командуванням полковника Андрія Білецького сьогодні відповідає за левову частку фронту.

Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк сказав в інтервʼю проєкту "Ми – Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він заявив, що креативний підхід Білецького до командування цінують головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і президент України Володимир Зеленський. "І власне ми це побачили і підтримали, і Андрій Євгенійович має можливість тепер це реалізовувати уже в межах безпосередньо армійського корпусу", – додав голова СБУ.

Він відзначив підхід Білецького до планування і ведення бою, рекрутингу, роботи з особовим складом, з сім'ями загиблих. "Він (Андрій Білецький) поіменно знає більшість тих хлопців його, які загинули", – сказав голова СБУ,.

Високий рівень опанування сучасних IT-технологій та інженерії дозволяє корпусу проводити ефективні дроново-штурмові операції.

"Я не буду казати про ту кількість кілометрів смуги бойового зіткнення, за яку він уже відповідає. Не будемо розкривати це перед ворогом. Але це левова частина сьогодні нашого фронту насправді", – заявив Василь Малюк.

