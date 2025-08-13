УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13323 відвідувача онлайн
Новини
3 831 28

Третій армійський корпус Білецького тримає левову частку фронту, - Малюк

Малюк про Третій армійський корпус Тримають велику частину фронту

Третій армійський корпус під командуванням полковника Андрія Білецького сьогодні відповідає за левову частку фронту.

Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк сказав в інтервʼю проєкту "Ми – Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він заявив, що креативний підхід Білецького до командування цінують головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і президент України Володимир Зеленський. "І власне ми це побачили і підтримали, і Андрій Євгенійович має можливість тепер це реалізовувати уже в межах безпосередньо армійського корпусу", – додав голова СБУ.

Він відзначив підхід Білецького до планування і ведення бою, рекрутингу, роботи з особовим складом, з сім'ями загиблих. "Він (Андрій Білецький) поіменно знає більшість тих хлопців його, які загинули", – сказав голова СБУ,.

Високий рівень опанування сучасних IT-технологій та інженерії дозволяє корпусу проводити ефективні дроново-штурмові операції.

"Я не буду казати про ту кількість кілометрів смуги бойового зіткнення, за яку він уже відповідає. Не будемо розкривати це перед ворогом. Але це левова частина сьогодні нашого фронту насправді", – заявив Василь Малюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Третій армійський корпус стримав наступ окупантів на останньому рубежі Донбасу, - Білецький

Автор: 

Білецький Андрій (218) Малюк Василь (123) Третій армійський корпус (12)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Вже і Малюка підключили до піару Білецького.
показати весь коментар
13.08.2025 11:49 Відповісти
+15
Мистецтво війни показав легендарний генерал Кривонос, якого викинули на смітник перед самою війною. Ми воювали з ним ще в 14-15-му і служив Кривонос Україні ще тоді, коли Білецький давав мутні інтерв'ю, розповідаючи про "спільну державу з росією". На місці військово-політичного керівництва я б Білецького відправив би давно в академію Генштабу. Ах, я ж забув - це Україна - тут країною може керувати голова Офісу Президента, а корпусом може командувати людина без військової освіти. Скоро взагалі з'ясується, що воює три з гаком роки один Білецький і його корпус, а всі інші - ухилянти, сцикуни та СЗЧ-шники

А я вважаю, що моя 128-ма бригада нічим не гірше, ніж корпус Білецького. Просто вони не медійні і їм це не потрібно
показати весь коментар
13.08.2025 12:09 Відповісти
+13
Опять пиарят этого фигуранта,будет,на выборах,противовесом Залужному от zэ команды.
показати весь коментар
13.08.2025 11:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
наступне від зелених йолопів буде...Белецкий в усьому винен....
показати весь коментар
13.08.2025 11:49 Відповісти
Вже і Малюка підключили до піару Білецького.
показати весь коментар
13.08.2025 11:49 Відповісти
Спасибі націоналістам. Зараз їм так попаде...
показати весь коментар
13.08.2025 11:49 Відповісти
Опять пиарят этого фигуранта,будет,на выборах,противовесом Залужному от zэ команды.
показати весь коментар
13.08.2025 11:50 Відповісти
Не дотягує ні у якому вигляді.
показати весь коментар
13.08.2025 11:51 Відповісти
І взагалі, все зсу це фактично третя штурмова...настав час офігених історій...так зробіть всі бригади по типу третьої починая с забезпечення (американські сухпайки) і закінчуючи зарплатами, а то в цій бригаді наприклад 100к в місяць а в якійсь бомжбригаді по типу 153 30к с натяжкою і то командир обдира солдатів як липку.
показати весь коментар
13.08.2025 11:51 Відповісти
от читаю коментарі і дивуюсь - більшість диванних дописувачів ненавидять того Білецького..так ***** підніміть сраки з диванів, верніться із-закордону хто трусливо втік і тут строчить всяке гівно на нього, йдіть покажіть мистецтво війни, про вас також напишуть!
показати весь коментар
13.08.2025 11:54 Відповісти
Мистецтво війни показав легендарний генерал Кривонос, якого викинули на смітник перед самою війною. Ми воювали з ним ще в 14-15-му і служив Кривонос Україні ще тоді, коли Білецький давав мутні інтерв'ю, розповідаючи про "спільну державу з росією". На місці військово-політичного керівництва я б Білецького відправив би давно в академію Генштабу. Ах, я ж забув - це Україна - тут країною може керувати голова Офісу Президента, а корпусом може командувати людина без військової освіти. Скоро взагалі з'ясується, що воює три з гаком роки один Білецький і його корпус, а всі інші - ухилянти, сцикуни та СЗЧ-шники

А я вважаю, що моя 128-ма бригада нічим не гірше, ніж корпус Білецького. Просто вони не медійні і їм це не потрібно
показати весь коментар
13.08.2025 12:09 Відповісти
Друже ну давай не перегибай, при всій повазі до всіх хто воював і воює (у бйдь-яких частинах) - у вашій 128 таке корупційне очко і такі підораси комбриги як на підбір, що краще про таке і не заїкатись. У знайомої хлопець там загинув - так "побратими" (читай командири) зі взіх його речей віддали телефон і пару ношених майок. Це багато каже про ставлення до людей.
І в цьому нема вини тих пацанів які там чесно служать, це вина командування. Просто в 3-у штурмову від самого початку набирали вмотивованих і націлналістів - і тому там кількість переросла в якість і вони змогли продавити своє командування - а в і нших толкових бригадах часто густо поставлені зверху чорти гнуть свою совкову лінію і їм посрати на будь-який розвиток.
Це до рече дає відповідь на питання чому у всіх бригадах не так як в 3-й - та тому що А. нема стільки вмотивованих рексів і нациків на всіх і Б. тому що в ГШ сидять совки які просувають по службі таких саме згідно-відповідно сраколизів і тому кар'єрний ріст у справжніх толкових офіцерів це вийняток а не правило.
показати весь коментар
13.08.2025 13:20 Відповісти
Що я можу сказати - неприємно вражений...
показати весь коментар
13.08.2025 13:21 Відповісти
Дитячий садочок .
показати весь коментар
13.08.2025 11:54 Відповісти
Один зелений холуй піарить іншого зеленого холуя, геніально!
показати весь коментар
13.08.2025 11:54 Відповісти
Чому ми програємо? Тому що люди не знають, за що воюють. Точніше мають дуже загальне уявлення. А ідеологічного базису під цим уявленням немає. Тому мало не єдиною мотивацією для більшості є гроші. Але окрім грошей мають бути чіткі ідеологічні переконання. Грубо кажучи, воювати треба за ідею. З кацапні можна скільки завгодно сміятися, але ідея у них (хоч і огидна та збочена) є. А у нас немає. На жаль...
показати весь коментар
13.08.2025 11:55 Відповісти
Мы проигрываем потому,что у нас дезертиров много 100 тысяч официально по версии генштабу и минобороны,а у кацапов их почти нет с их организацией и управлением армии в условиях боевых действий.У нас больше миллиона отмобилизовано на бумаге ,а у кацапов оккупационная армия на нашей территории 600 тысяч со слов сырского .Но на передовой у них преимущество в живой силе перед нами в 5-7 раз,а на самых горячых направлениях и в 10 раз по словам того же гш
показати весь коментар
13.08.2025 13:22 Відповісти
Випустіть на нього Безумну.
показати весь коментар
13.08.2025 11:55 Відповісти
"Левову". А то, что главковерхи "просрут", то не они трималы! Да?
показати весь коментар
13.08.2025 11:55 Відповісти
Десь там, мабуть, і баканов, міндіч, шурма, трубіцин, недострєльонния шифери, приблуди95, гончарук, дубілєт, паракуда, бондаренко, водії єханурова з його сином, клюєвські вертухаї, …
Махніцкий з яремою, дрони підвозять на передову, з чеботарьом, та купою держСекретарів!!!???
показати весь коментар
13.08.2025 11:55 Відповісти
малюк два магазина, пробується на посаду піар менеджера у білецького,, холуя авакова чорта?
а, як глибоко лизнув сирському і звісно зе!гундосу, закачаєшся.
щось зовсім у малюка справи не того....
показати весь коментар
13.08.2025 11:58 Відповісти
цікаво він хоч розуміє термін "левова частка" ?
білецького готують на місце нового літца від зелебоби це вже очевидно.
показати весь коментар
13.08.2025 12:01 Відповісти
3-й армійський корпус зараз тримає 120 км. на лінії зіткнення. Про це казав сам полковник Білецький! Так що твій секрет - це "секрет Полішинелю"!
показати весь коментар
13.08.2025 12:02 Відповісти
Хай тримає - раз уміє
показати весь коментар
13.08.2025 12:04 Відповісти
интересно, чей сынок этот билецкий что его так пиарят со всех щелей еще и глава сбу опустился до дешевого пиара. Хорошо живет
показати весь коментар
13.08.2025 12:05 Відповісти
Він не чийсь синок, а недобандюк-протеже чорта Авакова. Ну а станом на зараз - вірний холуй особисто дєрьмака та його шістки зєльцмана.
показати весь коментар
13.08.2025 12:33 Відповісти
Зато сирник нові бригади штампує з паркетними командирами а старі бойові по 30-40 відсотків комплектації. Питання кому це вигідно?
показати весь коментар
13.08.2025 12:09 Відповісти
При чому тут СБУ і Білецький що коментує Малюк.Можливо, вони "пасли" його?.Чи теж "рили" на нього?
показати весь коментар
13.08.2025 12:20 Відповісти
Операція "Спадкоємець трону" в розпалі.
показати весь коментар
13.08.2025 12:22 Відповісти
Якщо левову частву фронту тримає Білецький, то навіщо тоді тцк намагається зруйнувати історично сформовану систему сортування відходів, бусивфікуючи бомжів зі смітника? Вони ж все одно через кілька місяців повертаються у новеньких камуфляжах на місця сталої кормової бази.
показати весь коментар
13.08.2025 12:47 Відповісти
 
 