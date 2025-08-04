Третій армійський корпус стримав наступ окупантів на останньому рубежі Донбасу, - Білецький
Третій армійський корпус ЗСУ, який був створений навесні 2025 року, проводить масштабну оборонну операцію на Боровському й Лиманському напрямках.
Про це повідомив командир корпусу Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, попри значну чисельну перевагу ворога, українські підрозділи дають ефективну відсіч.
"Наш плацдарм — це останній рубіж оборони Північного Донбасу і Харківщини. Корпус тримає близько 150 км — це приблизно 12% або 1/8 від усієї протяжності фронту. Можна сміливо стверджувати, що Третій корпус вже впливає на перебіг цієї війни", - наголосив Білецький.
Він зазначив, що їхня ділянка фронту –– друга за інтенсивністю штурмових дій противника, однак бійці не тільки не обороняються, а й переходять до контратак.
"У цих боях корпус уже діє як єдиний бойовий механізм і продовжує масштабуватися, залучаючи нові підрозділи. Ми створюємо структуру, здатну ефективно вести війну і визначати її нові правила. Ми адаптуємось до нових викликів, масштабуємо рішення, що довели свою ефективність на передовій, впроваджуємо інновації", - сказав військовий.
За словами Білецького, зараз у корпусі відкрито тисячі бойових і небойових посад: ППО, дрони, РЕБ, медицина, зв’язок, ремонт, логістика та інші критично важливі напрямки.
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Як думаєте, це ті що Азовці, чи піарники "білого вошЬдя" якого єрмак кришує .