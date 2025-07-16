Бронетранспортери Patria від Латвії посилять підрозділи Третього армійського корпусу ЗСУ. ФОТО

Латвія передала Сухопутним військам Збройних Сил України партію шестиколісних бронетранспортерів Patria, які посилять підрозділи Третього армійського корпусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сухопутних військ.

Церемонія передачі відбулася в рамках робочого візиту прем'єр-міністерки Латвії Евіки Сіліні до України. Вона повідомила, що це перша партія бронемашин, обіцяних під час її попередньої зустрічі з президентом України.

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Командир Третього армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Білецький повідомив, що передані бойові машини стануть на озброєння одного з найефективніших штурмових підрозділів корпусу.

Нагадуємо, 1 липня уряд Латвії схвалив надання Україні 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та іншого військового обладнання.