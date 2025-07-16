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Новини Фото Допомога Україні від Латвії
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Бронетранспортери Patria від Латвії посилять підрозділи Третього армійського корпусу ЗСУ. ФОТО

Латвія передала Сухопутним військам Збройних Сил України партію шестиколісних бронетранспортерів Patria, які посилять підрозділи Третього армійського корпусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сухопутних військ.

бронетранспортер Patria

Церемонія передачі відбулася в рамках робочого візиту прем'єр-міністерки Латвії Евіки Сіліні до України. Вона повідомила, що це перша партія бронемашин, обіцяних під час її попередньої зустрічі з президентом України.

бронетранспортер Patria

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Командир Третього армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Білецький повідомив, що передані бойові машини стануть на озброєння одного з найефективніших штурмових підрозділів корпусу.

Нагадуємо, 1 липня уряд Латвії схвалив надання Україні 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та іншого військового обладнання.

Автор: 

Латвія (1380) Білецький Андрій (216) Третій армійський корпус (6)


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16.07.2025 19:31 Відповісти
Новенькие, только шо собранные по финской лицензии. Большое спасибо Латвия.
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16.07.2025 19:32 Відповісти
Треба металеві сітки наварювать, такі голі не можна випускати на фронт.
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16.07.2025 19:52 Відповісти
Бачив їх вчора - 6 або 8 штук проіджали в Київі в обід. де бачив- не скажу ч зрозумілих причин. чого Зе вибиває тільки Патріот а не танки і ББМ для армії. і нас декілько мільонів людей залишилось під окупацією Мелітополь, Кахлвка, Геніческ, Скадовськ. Дітей наших які орки вже 4 ри роки перевиховують в школах та готують до вступу до своєї армії
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16.07.2025 19:55 Відповісти
Мля а то не подоляк там.. ?
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16.07.2025 19:57 Відповісти
Я не уверен, что у нас самих на вооружении есть столько, но гораздо важнее сейчас украинцам помочь! А то нас и 500 не спасут, у нас очень маленькая страна, а рядом больной ублюдок в соседях!
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16.07.2025 19:59 Відповісти
Дякую Друзям Латвійцям.
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16.07.2025 20:29 Відповісти
Подякували латвійцям.
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16.07.2025 20:51 Відповісти
 
 