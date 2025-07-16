Бронетранспортеры Patria от Латвии усилят подразделения Третьего армейского корпуса ВСУ. ФОТО
Латвия передала Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины партию шестиколесных бронетранспортеров Patria, которые усилят подразделения Третьего армейского корпуса.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сухопутных войск.
Церемония передачи состоялась в рамках рабочего визита премьер-министра Латвии Эвики Силини в Украину. Она сообщила, что это первая партия бронемашин, обещанных во время ее предыдущей встречи с президентом Украины.
Командир Третьего армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ полковник Андрей Билецкий сообщил, что переданные боевые машины станут на вооружение одного из самых эффективных штурмовых подразделений корпуса.
Напоминаем, 1 июля правительство Латвии одобрило предоставление Украине 42 бронетранспортеров Patria 6x6 и другого военного оборудования.
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