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Бронетранспортеры Patria от Латвии усилят подразделения Третьего армейского корпуса ВСУ. ФОТО

Латвия передала Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины партию шестиколесных бронетранспортеров Patria, которые усилят подразделения Третьего армейского корпуса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сухопутных войск.

бронетранспортер Patria

Церемония передачи состоялась в рамках рабочего визита премьер-министра Латвии Эвики Силини в Украину. Она сообщила, что это первая партия бронемашин, обещанных во время ее предыдущей встречи с президентом Украины.

бронетранспортер Patria

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Командир Третьего армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ полковник Андрей Билецкий сообщил, что переданные боевые машины станут на вооружение одного из самых эффективных штурмовых подразделений корпуса.

Напоминаем, 1 июля правительство Латвии одобрило предоставление Украине 42 бронетранспортеров Patria 6x6 и другого военного оборудования.

Автор: 

Латвия (1365) Билецкий Андрей (245) Третий армейский корпус (6)


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Щира вдячність маленькій країні з великим серцем за підтримку України у боротьбі з рашистськими загарбниками...
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16.07.2025 19:31 Ответить
Новенькие, только шо собранные по финской лицензии. Большое спасибо Латвия.
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16.07.2025 19:32 Ответить
Треба металеві сітки наварювать, такі голі не можна випускати на фронт.
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16.07.2025 19:52 Ответить
Бачив їх вчора - 6 або 8 штук проіджали в Київі в обід. де бачив- не скажу ч зрозумілих причин. чого Зе вибиває тільки Патріот а не танки і ББМ для армії. і нас декілько мільонів людей залишилось під окупацією Мелітополь, Кахлвка, Геніческ, Скадовськ. Дітей наших які орки вже 4 ри роки перевиховують в школах та готують до вступу до своєї армії
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16.07.2025 19:55 Ответить
Мля а то не подоляк там.. ?
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16.07.2025 19:57 Ответить
Я не уверен, что у нас самих на вооружении есть столько, но гораздо важнее сейчас украинцам помочь! А то нас и 500 не спасут, у нас очень маленькая страна, а рядом больной ублюдок в соседях!
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16.07.2025 19:59 Ответить
Дякую Друзям Латвійцям.
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16.07.2025 20:29 Ответить
 
 