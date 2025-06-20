Сейм Латвии одобрил заявление о скорейшем приглашении Украины в НАТО

Сейм Латвии накануне саммита Североатлантического альянса в Гааге, который состоится 24-25 июня, утвердил заявление в поддержку скорейшего приглашения Украины в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Как отмечается, в документе говорится о том, что приглашение Украины не будет означать немедленного вступления, но даст политически и морально значимый сигнал о четком пути в Альянс. Латвия призывает союзников продвигать этот процесс и подчеркнуть это на саммите в Гааге.

В заявлении Сейм упоминает соглашение между Латвией и Украиной о долгосрочной поддержке и гарантиях безопасности, подписанное в апреле 2024 года, а также предусмотренную в нем практическую и политическую поддержку, включая процесс евроатлантической интеграции. Парламент напоминает о том, что придерживается последовательной позиции в поддержке территориальной целостности, суверенитета и евроатлантической интеграции Украины.

Отмечается, что учитывая все эти обстоятельства Сейм Латвийской республики, среди прочего, "поддерживает скорейшее приглашение Украины к членству в НАТО и поступательный прогресс процесса ее вступления в Европейский Союз; отмечает, что поддержка Латвией евроатлантической интеграции Украины основывается на убеждении, что стабильная Украина является необходимым условием для долгосрочной безопасности в Европе и в Латвии".

