Сейм Латвии одобрил заявление о скорейшем приглашении Украины в НАТО

Сейм Латвии за скорейшее приглашение Украины в НАТО

Сейм Латвии накануне саммита Североатлантического альянса в Гааге, который состоится 24-25 июня, утвердил заявление в поддержку скорейшего приглашения Украины в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Как отмечается, в документе говорится о том, что приглашение Украины не будет означать немедленного вступления, но даст политически и морально значимый сигнал о четком пути в Альянс. Латвия призывает союзников продвигать этот процесс и подчеркнуть это на саммите в Гааге.

В заявлении Сейм упоминает соглашение между Латвией и Украиной о долгосрочной поддержке и гарантиях безопасности, подписанное в апреле 2024 года, а также предусмотренную в нем практическую и политическую поддержку, включая процесс евроатлантической интеграции. Парламент напоминает о том, что придерживается последовательной позиции в поддержке территориальной целостности, суверенитета и евроатлантической интеграции Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Литвы Будрис: Приглашения Украины в НАТО в Гааге не будет

Отмечается, что учитывая все эти обстоятельства Сейм Латвийской республики, среди прочего, "поддерживает скорейшее приглашение Украины к членству в НАТО и поступательный прогресс процесса ее вступления в Европейский Союз; отмечает, что поддержка Латвией евроатлантической интеграции Украины основывается на убеждении, что стабильная Украина является необходимым условием для долгосрочной безопасности в Европе и в Латвии".

Также читайте: Поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО достигла 90% во всех регионах, - опрос КМИС

Країнам Балтії подяка велика. Але нажаль їх авторитет не такий вагомий.
20.06.2025 16:50 Ответить
Без згоди США ніхто Україну до НАТО не прийме і нічого тут розповідати казочки ,а думка країн Балтії США до одного місця ,вони нічого не вірушують ні в ЄС,ні в НАТО ,так як свого часу прибалтійські союзні республіки нічого не вирішували в ссср. До речі ,перші секретарі цк кпу завжди були цленами політбюро цк кпсс ,при тому що жоден з перших секретарів компартій прибалтійських республік не були навіть кандидатами в члени політбюро цк кпсс , ось така от вага їхнього авторитету і в колишньному ссср і в теперішньому ЄС і НАТО.
20.06.2025 17:25 Ответить
Країнам Балтії , вже давно , час робити власний оборонний союз з Україною
20.06.2025 17:47 Ответить
 
 