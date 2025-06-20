Сейм Латвії схвалив заяву про якнайшвидше запрошення України до НАТО
Сейм Латвії напередодні саміту Північноатлантичного альянсу в Гаазі, який відбудеться 24-25 червня, затвердив заяву на підтримку якнайшвидшого запрошення України до НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Як зазначається, в документі йдеться про те, що запрошення України не означатиме негайного вступу, але дасть політично і морально значущий сигнал про чіткий шлях до Альянсу. Латвія закликає союзників просувати цей процес і наголосити на цьому на саміті в Гаазі.
У заяві Сейм згадує угоду між Латвією та Україною про довгострокову підтримку і гарантії безпеки, підписану у квітні 2024 року, а також передбачену в ній практичну і політичну підтримку, включно з процесом євроатлантичної інтеграції. Парламент нагадує про те, що дотримується послідовної позиції в підтримці територіальної цілісності, суверенітету та євроатлантичної інтеграції України.
Зазначається, що з огляду на всі ці обставини Сейм Латвійської республіки, серед іншого, "підтримує якнайшвидше запрошення України до членства в НАТО і поступальний прогрес процесу її вступу до Європейського Союзу; наголошує, що підтримка Латвією євроатлантичної інтеграції України ґрунтується на переконанні, що стабільна Україна є необхідною умовою для довгострокової безпеки в Європі та в Латвії".
