Сейм Латвії схвалив заяву про якнайшвидше запрошення України до НАТО

Сейм Латвії напередодні саміту Північноатлантичного альянсу в Гаазі, який відбудеться 24-25 червня, затвердив заяву на підтримку якнайшвидшого запрошення України до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Як зазначається, в документі йдеться про те, що запрошення України не означатиме негайного вступу, але дасть політично і морально значущий сигнал про чіткий шлях до Альянсу. Латвія закликає союзників просувати цей процес і наголосити на цьому на саміті в Гаазі.

У заяві Сейм згадує угоду між Латвією та Україною про довгострокову підтримку і гарантії безпеки, підписану у квітні 2024 року, а також передбачену в ній практичну і політичну підтримку, включно з процесом євроатлантичної інтеграції. Парламент нагадує про те, що дотримується послідовної позиції в підтримці територіальної цілісності, суверенітету та євроатлантичної інтеграції України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Литви Будріс: Запрошення України до НАТО в Гаазі не буде

Зазначається, що з огляду на всі ці обставини Сейм Латвійської республіки, серед іншого, "підтримує якнайшвидше запрошення України до членства в НАТО і поступальний прогрес процесу її вступу до Європейського Союзу; наголошує, що підтримка Латвією євроатлантичної інтеграції України ґрунтується на переконанні, що стабільна Україна є необхідною умовою для довгострокової безпеки в Європі та в Латвії".

Також читайте: Підтримка вступу України до ЄС і НАТО сягнула 90% у всіх регіонах, - опитування КМІС