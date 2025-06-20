УКР
Сейм Латвії схвалив заяву про якнайшвидше запрошення України до НАТО

Сейм Латвії за якнайшвидше запрошення України до НАТО

Сейм Латвії напередодні саміту Північноатлантичного альянсу в Гаазі, який відбудеться 24-25 червня, затвердив заяву на підтримку якнайшвидшого запрошення України до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Як зазначається, в документі йдеться про те, що запрошення України не означатиме негайного вступу, але дасть політично і морально значущий сигнал про чіткий шлях до Альянсу. Латвія закликає союзників просувати цей процес і наголосити на цьому на саміті в Гаазі.

У заяві Сейм згадує угоду між Латвією та Україною про довгострокову підтримку і гарантії безпеки, підписану у квітні 2024 року, а також передбачену в ній практичну і політичну підтримку, включно з процесом євроатлантичної інтеграції. Парламент нагадує про те, що дотримується послідовної позиції в підтримці територіальної цілісності, суверенітету та євроатлантичної інтеграції України.

Зазначається, що з огляду на всі ці обставини Сейм Латвійської республіки, серед іншого, "підтримує якнайшвидше запрошення України до членства в НАТО і поступальний прогрес процесу її вступу до Європейського Союзу; наголошує, що підтримка Латвією євроатлантичної інтеграції України ґрунтується на переконанні, що стабільна Україна є необхідною умовою для довгострокової безпеки в Європі та в Латвії".

Латвія (1415) членство в НАТО (1771) сейм (72)
Країнам Балтії подяка велика. Але нажаль їх авторитет не такий вагомий.
20.06.2025 16:50 Відповісти
Без згоди США ніхто Україну до НАТО не прийме і нічого тут розповідати казочки ,а думка країн Балтії США до одного місця ,вони нічого не вірушують ні в ЄС,ні в НАТО ,так як свого часу прибалтійські союзні республіки нічого не вирішували в ссср. До речі ,перші секретарі цк кпу завжди були цленами політбюро цк кпсс ,при тому що жоден з перших секретарів компартій прибалтійських республік не були навіть кандидатами в члени політбюро цк кпсс , ось така от вага їхнього авторитету і в колишньному ссср і в теперішньому ЄС і НАТО.
20.06.2025 17:25 Відповісти
Країнам Балтії , вже давно , час робити власний оборонний союз з Україною
20.06.2025 17:47 Відповісти
 
 