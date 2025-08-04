Третий армейский корпус сдержал наступление оккупантов на последнем рубеже Донбасса, - Билецкий

Третий армейский корпус ВСУ, который был создан весной 2025 года, проводит масштабную оборонительную операцию на Боровском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщил командир корпуса Андрей Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, несмотря на значительное численное преимущество врага, украинские подразделения дают эффективный отпор.

"Наш плацдарм - это последний рубеж обороны Северного Донбасса и Харьковщины. Корпус держит около 150 км - это примерно 12% или 1/8 от всей протяженности фронта. Можно смело утверждать, что Третий корпус уже влияет на ход этой войны", - подчеркнул Билецкий.

Он отметил, что их участок фронта - второй по интенсивности штурмовых действий противника, однако бойцы не только не обороняются, но и переходят к контратакам.

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"В этих боях корпус уже действует как единый боевой механизм и продолжает масштабироваться, привлекая новые подразделения. Мы создаем структуру, способную эффективно вести войну и определять ее новые правила. Мы адаптируемся к новым вызовам, масштабируем решения, доказавшие свою эффективность на передовой, внедряем инновации", - сказал военный.

По словам Билецкого, сейчас в корпусе открыты тысячи боевых и небоевых должностей: ПВО, дроны, РЭБ, медицина, связь, ремонт, логистика и другие критически важные направления.

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