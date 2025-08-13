Третий армейский корпус Билецкого удерживает львиную долю фронта, - Малюк
Третий армейский корпус под командованием полковника Андрея Билецкого сегодня отвечает за львиную долю фронта.
Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сказал в интервью проекту "Ми - Україна", передает Цензор.НЕТ.
Он заявил, что креативный подход Билецкого к командованию ценят главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и президент Украины Владимир Зеленский. "И, собственно, мы это увидели и поддержали, и Андрей Евгеньевич имеет возможность теперь это реализовывать уже в пределах непосредственно армейского корпуса", - добавил глава СБУ.
Он отметил подход Билецкого к планированию и ведению боя, рекрутингу, работе с личным составом, с семьями погибших. "Он (Андрей Билецкий) поименно знает большинство тех хлопцев его, которые погибли", - сказал глава СБУ.
Высокий уровень освоения современных IT-технологий и инженерии позволяет корпусу проводить эффективные дроново-штурмовые операции.
"Я не буду говорить о том количестве километров полосы боевого соприкосновения, за которую он уже отвечает. Не будем раскрывать это перед врагом. Но это - львиная часть сегодня нашего фронта на самом деле", - заявил Василий Малюк.
А я вважаю, що моя 128-ма бригада нічим не гірше, ніж корпус Білецького. Просто вони не медійні і їм це не потрібно
І в цьому нема вини тих пацанів які там чесно служать, це вина командування. Просто в 3-у штурмову від самого початку набирали вмотивованих і націлналістів - і тому там кількість переросла в якість і вони змогли продавити своє командування - а в і нших толкових бригадах часто густо поставлені зверху чорти гнуть свою совкову лінію і їм посрати на будь-який розвиток.
Це до рече дає відповідь на питання чому у всіх бригадах не так як в 3-й - та тому що А. нема стільки вмотивованих рексів і нациків на всіх і Б. тому що в ГШ сидять совки які просувають по службі таких саме згідно-відповідно сраколизів і тому кар'єрний ріст у справжніх толкових офіцерів це вийняток а не правило.
как раз росияне не знают, за что воюют, кроме наемников, которые за деньги, а наши защищают себя, свои семьи и свою независимость, мы защищаемся, а не воюем, воюют росияне
Махніцкий з яремою, дрони підвозять на передову, з чеботарьом, та купою держСекретарів!!!???
а, як глибоко лизнув сирському і звісно зе!гундосу, закачаєшся.
щось зовсім у малюка справи не того....
білецького готують на місце нового літца від зелебоби це вже очевидно.