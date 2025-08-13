РУС
Третий армейский корпус Билецкого удерживает львиную долю фронта, - Малюк

Малюк о Третьем армейском корпусе Держится большая часть фронта

Третий армейский корпус под командованием полковника Андрея Билецкого сегодня отвечает за львиную долю фронта.

Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сказал в интервью проекту "Ми - Україна", передает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что креативный подход Билецкого к командованию ценят главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и президент Украины Владимир Зеленский. "И, собственно, мы это увидели и поддержали, и Андрей Евгеньевич имеет возможность теперь это реализовывать уже в пределах непосредственно армейского корпуса", - добавил глава СБУ.

Он отметил подход Билецкого к планированию и ведению боя, рекрутингу, работе с личным составом, с семьями погибших. "Он (Андрей Билецкий) поименно знает большинство тех хлопцев его, которые погибли", - сказал глава СБУ.

Высокий уровень освоения современных IT-технологий и инженерии позволяет корпусу проводить эффективные дроново-штурмовые операции.

"Я не буду говорить о том количестве километров полосы боевого соприкосновения, за которую он уже отвечает. Не будем раскрывать это перед врагом. Но это - львиная часть сегодня нашего фронта на самом деле", - заявил Василий Малюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Третий армейский корпус сдержал наступление оккупантов на последнем рубеже Донбасса, - Билецкий

Билецкий Андрей (248) Малюк Василий (96) Третий армейский корпус (11)


+27
Вже і Малюка підключили до піару Білецького.
13.08.2025 11:49 Ответить
+19
Мистецтво війни показав легендарний генерал Кривонос, якого викинули на смітник перед самою війною. Ми воювали з ним ще в 14-15-му і служив Кривонос Україні ще тоді, коли Білецький давав мутні інтерв'ю, розповідаючи про "спільну державу з росією". На місці військово-політичного керівництва я б Білецького відправив би давно в академію Генштабу. Ах, я ж забув - це Україна - тут країною може керувати голова Офісу Президента, а корпусом може командувати людина без військової освіти. Скоро взагалі з'ясується, що воює три з гаком роки один Білецький і його корпус, а всі інші - ухилянти, сцикуни та СЗЧ-шники

А я вважаю, що моя 128-ма бригада нічим не гірше, ніж корпус Білецького. Просто вони не медійні і їм це не потрібно
13.08.2025 12:09 Ответить
+15
Опять пиарят этого фигуранта,будет,на выборах,противовесом Залужному от zэ команды.
13.08.2025 11:50 Ответить
наступне від зелених йолопів буде...Белецкий в усьому винен....
13.08.2025 11:49 Ответить
Вже і Малюка підключили до піару Білецького.
13.08.2025 11:49 Ответить
Спасибі націоналістам. Зараз їм так попаде...
13.08.2025 11:49 Ответить
Опять пиарят этого фигуранта,будет,на выборах,противовесом Залужному от zэ команды.
13.08.2025 11:50 Ответить
Не дотягує ні у якому вигляді.
13.08.2025 11:51 Ответить
І взагалі, все зсу це фактично третя штурмова...настав час офігених історій...так зробіть всі бригади по типу третьої починая с забезпечення (американські сухпайки) і закінчуючи зарплатами, а то в цій бригаді наприклад 100к в місяць а в якійсь бомжбригаді по типу 153 30к с натяжкою і то командир обдира солдатів як липку.
13.08.2025 11:51 Ответить
от читаю коментарі і дивуюсь - більшість диванних дописувачів ненавидять того Білецького..так ***** підніміть сраки з диванів, верніться із-закордону хто трусливо втік і тут строчить всяке гівно на нього, йдіть покажіть мистецтво війни, про вас також напишуть!
13.08.2025 11:54 Ответить
Мистецтво війни показав легендарний генерал Кривонос, якого викинули на смітник перед самою війною. Ми воювали з ним ще в 14-15-му і служив Кривонос Україні ще тоді, коли Білецький давав мутні інтерв'ю, розповідаючи про "спільну державу з росією". На місці військово-політичного керівництва я б Білецького відправив би давно в академію Генштабу. Ах, я ж забув - це Україна - тут країною може керувати голова Офісу Президента, а корпусом може командувати людина без військової освіти. Скоро взагалі з'ясується, що воює три з гаком роки один Білецький і його корпус, а всі інші - ухилянти, сцикуни та СЗЧ-шники

А я вважаю, що моя 128-ма бригада нічим не гірше, ніж корпус Білецького. Просто вони не медійні і їм це не потрібно
13.08.2025 12:09 Ответить
Друже ну давай не перегибай, при всій повазі до всіх хто воював і воює (у бйдь-яких частинах) - у вашій 128 таке корупційне очко і такі підораси комбриги як на підбір, що краще про таке і не заїкатись. У знайомої хлопець там загинув - так "побратими" (читай командири) зі взіх його речей віддали телефон і пару ношених майок. Це багато каже про ставлення до людей.
І в цьому нема вини тих пацанів які там чесно служать, це вина командування. Просто в 3-у штурмову від самого початку набирали вмотивованих і націлналістів - і тому там кількість переросла в якість і вони змогли продавити своє командування - а в і нших толкових бригадах часто густо поставлені зверху чорти гнуть свою совкову лінію і їм посрати на будь-який розвиток.
Це до рече дає відповідь на питання чому у всіх бригадах не так як в 3-й - та тому що А. нема стільки вмотивованих рексів і нациків на всіх і Б. тому що в ГШ сидять совки які просувають по службі таких саме згідно-відповідно сраколизів і тому кар'єрний ріст у справжніх толкових офіцерів це вийняток а не правило.
13.08.2025 13:20 Ответить
Що я можу сказати - неприємно вражений...
13.08.2025 13:21 Ответить
Дитячий садочок .
13.08.2025 11:54 Ответить
Один зелений холуй піарить іншого зеленого холуя, геніально!
13.08.2025 11:54 Ответить
Чому ми програємо? Тому що люди не знають, за що воюють. Точніше мають дуже загальне уявлення. А ідеологічного базису під цим уявленням немає. Тому мало не єдиною мотивацією для більшості є гроші. Але окрім грошей мають бути чіткі ідеологічні переконання. Грубо кажучи, воювати треба за ідею. З кацапні можна скільки завгодно сміятися, але ідея у них (хоч і огидна та збочена) є. А у нас немає. На жаль...
13.08.2025 11:55 Ответить
Мы проигрываем потому,что у нас дезертиров много 100 тысяч официально по версии генштабу и минобороны,а у кацапов их почти нет с их организацией и управлением армии в условиях боевых действий.У нас больше миллиона отмобилизовано на бумаге ,а у кацапов оккупационная армия на нашей территории 600 тысяч со слов сырского .Но на передовой у них преимущество в живой силе перед нами в 5-7 раз,а на самых горячых направлениях и в 10 раз по словам того же гш
13.08.2025 13:22 Ответить
Ви про наслідки говорите, а я про причину. Знали б за що воюють, не ставали б дезертирами. Фінляндія поступалася за розмірами СРСР і встояла. Бо всі як один були патріотами і воювали за ідею.
13.08.2025 14:08 Ответить
что-то Вы перекрутили все наоборот
как раз росияне не знают, за что воюют, кроме наемников, которые за деньги, а наши защищают себя, свои семьи и свою независимость, мы защищаемся, а не воюем, воюют росияне
13.08.2025 14:00 Ответить
Ще й як знають. Ота більшість, що підтримує війну в Україні, переконані, що воюють за відродження срср і його ідеологічний базис. Ну і крім того, за комунізм, православ'я, панслов'янизм, неоязичнцицтво. Широкий вибір і кожен може знайти щось до вподоби.
13.08.2025 14:13 Ответить
Випустіть на нього Безумну.
13.08.2025 11:55 Ответить
"Левову". А то, что главковерхи "просрут", то не они трималы! Да?
13.08.2025 11:55 Ответить
Десь там, мабуть, і баканов, міндіч, шурма, трубіцин, недострєльонния шифери, приблуди95, гончарук, дубілєт, паракуда, бондаренко, водії єханурова з його сином, клюєвські вертухаї, …
Махніцкий з яремою, дрони підвозять на передову, з чеботарьом, та купою держСекретарів!!!???
13.08.2025 11:55 Ответить
малюк два магазина, пробується на посаду піар менеджера у білецького,, холуя авакова чорта?
а, як глибоко лизнув сирському і звісно зе!гундосу, закачаєшся.
щось зовсім у малюка справи не того....
13.08.2025 11:58 Ответить
цікаво він хоч розуміє термін "левова частка" ?
білецького готують на місце нового літца від зелебоби це вже очевидно.
13.08.2025 12:01 Ответить
3-й армійський корпус зараз тримає 120 км. на лінії зіткнення. Про це казав сам полковник Білецький! Так що твій секрет - це "секрет Полішинелю"!
13.08.2025 12:02 Ответить
Хай тримає - раз уміє
13.08.2025 12:04 Ответить
интересно, чей сынок этот билецкий что его так пиарят со всех щелей еще и глава сбу опустился до дешевого пиара. Хорошо живет
13.08.2025 12:05 Ответить
Він не чийсь синок, а недобандюк-протеже чорта Авакова. Ну а станом на зараз - вірний холуй особисто дєрьмака та його шістки зєльцмана.
13.08.2025 12:33 Ответить
Зато сирник нові бригади штампує з паркетними командирами а старі бойові по 30-40 відсотків комплектації. Питання кому це вигідно?
13.08.2025 12:09 Ответить
При чому тут СБУ і Білецький що коментує Малюк.Можливо, вони "пасли" його?.Чи теж "рили" на нього?
13.08.2025 12:20 Ответить
Операція "Спадкоємець трону" в розпалі.
13.08.2025 12:22 Ответить
Якщо левову частву фронту тримає Білецький, то навіщо тоді тцк намагається зруйнувати історично сформовану систему сортування відходів, бусивфікуючи бомжів зі смітника? Вони ж все одно через кілька місяців повертаються у новеньких камуфляжах на місця сталої кормової бази.
13.08.2025 12:47 Ответить
 
 