Третий армейский корпус Билецкого удерживает львиную долю фронта, - Малюк

Третий армейский корпус под командованием полковника Андрея Билецкого сегодня отвечает за львиную долю фронта.

Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сказал в интервью проекту "Ми - Україна", передает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что креативный подход Билецкого к командованию ценят главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и президент Украины Владимир Зеленский. "И, собственно, мы это увидели и поддержали, и Андрей Евгеньевич имеет возможность теперь это реализовывать уже в пределах непосредственно армейского корпуса", - добавил глава СБУ.

Он отметил подход Билецкого к планированию и ведению боя, рекрутингу, работе с личным составом, с семьями погибших. "Он (Андрей Билецкий) поименно знает большинство тех хлопцев его, которые погибли", - сказал глава СБУ.

Высокий уровень освоения современных IT-технологий и инженерии позволяет корпусу проводить эффективные дроново-штурмовые операции.

"Я не буду говорить о том количестве километров полосы боевого соприкосновения, за которую он уже отвечает. Не будем раскрывать это перед врагом. Но это - львиная часть сегодня нашего фронта на самом деле", - заявил Василий Малюк.

