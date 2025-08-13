У столиці викрили 10 точок контрабандної торгівлі сигаретами: поліція не реагує

У Києві активісти виявили десятки точок сигарет без акцизу та документів прямо під носом у поліції, зокрема у Дарницькому районі зафіксовано 10 таких локацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний.

На кожній локації активісти провели контрольну закупку. Результат — жодної акцизної марки, жодних дозволів на торгівлю. Це не просто адміністративне порушення — це прямі збитки державному бюджету на мільйони гривень щомісяця. Гроші, які мали б іти на оборону, медицину та інші потреби країни, осідають у кишенях контрабандистів.

Після фіксації кожного факту активісти викликали поліцію через номер 102. Усі 10 викликів були прийняті, але згодом скасовані під приводом "немає вільних машин". Жодного патруля на місце не прибуло, жодного продавця не затримано.

Цікаво, що після появи активістів на місцях, продавці одразу телефонували комусь, після чого поспіхом збирали товар і зникали. Це виглядає як добре організована схема з чіткою системою попередження та прикриття.

"Ми бачимо не просто стихійну торгівлю, а налагоджену мережу. Вона працює відкрито, в одному з найбільших районів столиці, і при цьому залишається поза увагою поліції. Чому? Це питання, яке ми ставимо публічно," — коментують учасники рейду.

В умовах повномасштабної війни кожна гривня в бюджет — це оборона, медична допомога, підтримка тих, хто на передовій. І коли в тилу безперешкодно працюють схеми, що б’ють по бюджету, це не просто економічна проблема — це загроза національній безпеці.

Матеріали рейду вже передані до правоохоронних та контролюючих органів, у тому числі до Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки та Державної податкової служби. Активісти вимагають відкриття кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу тютюнових виробів, ухилення від сплати податків та бездіяльності посадових осіб поліції.

Повне відео рейду з усіма фактами і доказами вже опубліковано. Питання, яке сьогодні звучить найгостріше: хто дозволяє цій схемі існувати?