УКР
Новини Контрабанда сигарет
1 049 28

У столиці викрили 10 точок контрабандної торгівлі сигаретами: поліція не реагує

продаж контрабандних цигарок у Києві

У Києві активісти виявили десятки точок сигарет без акцизу та документів прямо під носом у поліції, зокрема у Дарницькому районі зафіксовано 10 таких локацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний.

На кожній локації активісти провели контрольну закупку. Результат — жодної акцизної марки, жодних дозволів на торгівлю. Це не просто адміністративне порушення — це прямі збитки державному бюджету на мільйони гривень щомісяця. Гроші, які мали б іти на оборону, медицину та інші потреби країни, осідають у кишенях контрабандистів.

Після фіксації кожного факту активісти викликали поліцію через номер 102. Усі 10 викликів були прийняті, але згодом скасовані під приводом "немає вільних машин". Жодного патруля на місце не прибуло, жодного продавця не затримано.

Цікаво, що після появи активістів на місцях, продавці одразу телефонували комусь, після чого поспіхом збирали товар і зникали. Це виглядає як добре організована схема з чіткою системою попередження та прикриття.

"Ми бачимо не просто стихійну торгівлю, а налагоджену мережу. Вона працює відкрито, в одному з найбільших районів столиці, і при цьому залишається поза увагою поліції. Чому? Це питання, яке ми ставимо публічно," — коментують учасники рейду.

В умовах повномасштабної війни кожна гривня в бюджет — це оборона, медична допомога, підтримка тих, хто на передовій. І коли в тилу безперешкодно працюють схеми, що б’ють по бюджету, це не просто економічна проблема — це загроза національній безпеці.

Матеріали рейду вже передані до правоохоронних та контролюючих органів, у тому числі до Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки та Державної податкової служби. Активісти вимагають відкриття кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу тютюнових виробів, ухилення від сплати податків та бездіяльності посадових осіб поліції.

Повне відео рейду з усіма фактами і доказами вже опубліковано. Питання, яке сьогодні звучить найгостріше: хто дозволяє цій схемі існувати?

Автор: 

Київ (20016) контрабанда (1829) Нацполіція (15417) цигарки (994)


+6
Активістам більше викривати нічого і нікого?!
13.08.2025 17:19 Відповісти
+2
А кришує хто?
13.08.2025 17:09 Відповісти
+2
Однозначно, поліції платять "мзду".
13.08.2025 17:25 Відповісти
А кришує хто?
13.08.2025 17:09 Відповісти
Оце і є СУТЬ !!!
13.08.2025 17:37 Відповісти
Те же, которые кошмарят бабушек, что свои закатки у рынка продают
13.08.2025 17:39 Відповісти
все в Україні "кришують" зеля, мальок і антимайданний мусорок та їх посіпаки.
13.08.2025 18:26 Відповісти
Да быть такого не может...
13.08.2025 17:09 Відповісти
Активістам більше викривати нічого і нікого?!
13.08.2025 17:19 Відповісти
закрой свою вонючую коррупционую пасть
13.08.2025 17:40 Відповісти
Шумейкина контора.
13.08.2025 17:21 Відповісти
Послы G7 представили нашей власти список производителей сигарет без акцизных марок, которые заполонили Украину и которые контрабасом перекидывают в ЕС. И что? И все, и тишина. Этот черный рынок крышуется на самом верху, менты тут только исполнители приказов. А бюджет недополучает десятки миллиардов, которые мы потом клянчим у Запада.
13.08.2025 17:21 Відповісти
Нічого той бюджет не втрачає. Курити цигарки по 150 грн пачку не буду принципово. Є прекрасна альтернатива, якщо все геть заборонять, посадити 1 сотку табаку на дачі. Вистачить з головою до наступного врожаю. А моє здоров'я то не їхня собача справа, а моя.
13.08.2025 17:27 Відповісти
Да издыхайте себе на здоровье. Можете еще и паленым алкоголем полирнуть.
13.08.2025 18:06 Відповісти
Однозначно, поліції платять "мзду".
13.08.2025 17:25 Відповісти
Так само поліція "не помічає" й наркоту та ігрові салони під боком.
А кому в такій ситуації скаржитися, тій самій поліції? Сміх крізь сльози...
13.08.2025 18:07 Відповісти
Кожне підвищення акцизів на сигарети завжди виправдовували турботою про здоров'я громадян. Слово "здоров'я" в статті взагалі відсутнє. Бюджет, бабки, бабло, нестрижені гусі. Пропоную вирішення проблеми - продавати сигарети за ринковою ціною разом з акцизними. Щоб людина мала вибір. Не хочеш дбати про своє здоров'я - платиш реальну ціну. Чесно? - чесно! Але я переконаний, що наш свідомий народ, здебільшого, буде обирати ту саму, в три рази дорожчу, пачечку з акцизкою.
13.08.2025 17:33 Відповісти
Поліціянти теж ******* курнути на халяву .
13.08.2025 17:34 Відповісти
..менты сами себя ловить не будут.. тот же цирк наблюдал месяц назад с залом игровых автоматов на Троещине.. там менты тоже сильно удивлялись..
13.08.2025 17:35 Відповісти
Гроші, які мали б іти на оборону, медицину та інші потреби країни, осідають у кишенях контрабандистів. ОПи
13.08.2025 17:36 Відповісти
Не верю. У нас же была потужно-переможная милицейская реформа.
13.08.2025 17:37 Відповісти
1. Це вороже ІПСО!
2. Активісти агенти кремля!
3. Активістам це примарилося!
4. Активісти проти майбутнього України!

Потрібне підкреслити 🤭
13.08.2025 17:39 Відповісти
В телеге сейчас таких десятки каналов
13.08.2025 17:40 Відповісти
Хто ці активісти,Гетьманців їм платить чи хто, не те шукають,їх енергію б на знищення борщівника наприклад ітд. але за таке платять і взятки не дають.
13.08.2025 17:49 Відповісти
Поліція не реагує, бо *****!
13.08.2025 17:59 Відповісти
Поліція не "не реагує", поліція "стриже". Треба ще більше поліцаїв, і зарплатню їм ще підняти. У нас же саме так вірішуються всі проблеми? І ще суддям підніміть, просто так, про всяк випадок.
13.08.2025 18:04 Відповісти
миндич- ОпА работает ?
13.08.2025 18:08 Відповісти
Полиция пусть ловит бандитов,бегать за дикими акцизами не их работа,а активисты пусть посмотрят в сторону тендеров,там ущерба бюджету на порядки выше.
13.08.2025 18:26 Відповісти
Біля метро "Лісової" в Києві так само поліція кришує стихійний ринок.По дорозі не проїхати, з метро не вийти спокійно.Продаються фальсифіковані продукти харчування. Звернення передаються в саму ж поліцію.Просто жах!
13.08.2025 18:43 Відповісти
 
 