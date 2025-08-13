В столице разоблачили 10 точек контрабандной торговли сигаретами: полиция не реагирует

В Киеве активисты обнаружили десятки точек сигарет без акциза и документов прямо под носом у полиции, в частности в Дарницком районе зафиксировано 10 таких локаций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев Оперативный.

На каждой локации активисты провели контрольную закупку. Результат - ни одной акцизной марки, никаких разрешений на торговлю. Это не просто административное нарушение - это прямые убытки государственному бюджету на миллионы гривен ежемесячно. Деньги, которые должны были бы идти на оборону, медицину и другие нужды страны, оседают в карманах контрабандистов.

После фиксации каждого факта активисты вызвали полицию через номер 102. Все 10 вызовов были приняты, но впоследствии отменены под предлогом "нет свободных машин". Ни одного патруля на место не прибыло, ни один продавец не задержан.

Интересно, что после появления активистов на местах, продавцы сразу звонили кому-то, после чего спешно собирали товар и исчезали. Это выглядит как хорошо организованная схема с четкой системой предупреждения и прикрытия.

"Мы видим не просто стихийную торговлю, а налаженную сеть. Она работает открыто, в одном из крупнейших районов столицы, и при этом остается вне поля зрения полиции. Почему? Это вопрос, который мы ставим публично," - комментируют участники рейда.

В условиях полномасштабной войны каждая гривна в бюджет - это оборона, медицинская помощь, поддержка тех, кто на передовой. И когда в тылу беспрепятственно работают схемы, бьющие по бюджету, это не просто экономическая проблема - это угроза национальной безопасности.

Материалы рейда уже переданы в правоохранительные и контролирующие органы, в том числе в Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности и Государственную налоговую службу. Активисты требуют открытия уголовных производств по фактам незаконного оборота табачных изделий, уклонения от уплаты налогов и бездействия должностных лиц полиции.

Полное видео рейда со всеми фактами и доказательствами уже опубликовано. Вопрос, который сегодня звучит наиболее остро: кто позволяет этой схеме существовать?