В столице разоблачили 10 точек контрабандной торговли сигаретами: полиция не реагирует

продажа контрабандных сигарет в Киеве

В Киеве активисты обнаружили десятки точек сигарет без акциза и документов прямо под носом у полиции, в частности в Дарницком районе зафиксировано 10 таких локаций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев Оперативный.

На каждой локации активисты провели контрольную закупку. Результат - ни одной акцизной марки, никаких разрешений на торговлю. Это не просто административное нарушение - это прямые убытки государственному бюджету на миллионы гривен ежемесячно. Деньги, которые должны были бы идти на оборону, медицину и другие нужды страны, оседают в карманах контрабандистов.

После фиксации каждого факта активисты вызвали полицию через номер 102. Все 10 вызовов были приняты, но впоследствии отменены под предлогом "нет свободных машин". Ни одного патруля на место не прибыло, ни один продавец не задержан.

Интересно, что после появления активистов на местах, продавцы сразу звонили кому-то, после чего спешно собирали товар и исчезали. Это выглядит как хорошо организованная схема с четкой системой предупреждения и прикрытия.

"Мы видим не просто стихийную торговлю, а налаженную сеть. Она работает открыто, в одном из крупнейших районов столицы, и при этом остается вне поля зрения полиции. Почему? Это вопрос, который мы ставим публично," - комментируют участники рейда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нелегальные электронные сигареты в киевских ТРЦ: БЭБ закрыло 11 точек после жалоб журналистов. ФОТОрепортаж

В условиях полномасштабной войны каждая гривна в бюджет - это оборона, медицинская помощь, поддержка тех, кто на передовой. И когда в тылу беспрепятственно работают схемы, бьющие по бюджету, это не просто экономическая проблема - это угроза национальной безопасности.

Материалы рейда уже переданы в правоохранительные и контролирующие органы, в том числе в Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности и Государственную налоговую службу. Активисты требуют открытия уголовных производств по фактам незаконного оборота табачных изделий, уклонения от уплаты налогов и бездействия должностных лиц полиции.

Полное видео рейда со всеми фактами и доказательствами уже опубликовано. Вопрос, который сегодня звучит наиболее остро: кто позволяет этой схеме существовать?

Киев (25989) контрабанда (2411) Нацполиция (16694) сигареты (867)


+6
+3
+1
А кришує хто?
13.08.2025 17:09 Ответить
Та що ви хочете від них один наркобздюх другий ларьочник компанія вся прийшла з квну (фсб)
13.08.2025 17:19 Ответить
Оце і є СУТЬ !!!
13.08.2025 17:37 Ответить
Те же, которые кошмарят бабушек, что свои закатки у рынка продают
13.08.2025 17:39 Ответить
Да быть такого не может...
13.08.2025 17:09 Ответить
Контрабанда цигарок із Молдови та Білорусі при мародері та баризі земленському розквітли
13.08.2025 17:16 Ответить
Активістам більше викривати нічого і нікого?!
13.08.2025 17:19 Ответить
закрой свою вонючую коррупционую пасть
13.08.2025 17:40 Ответить
Шумейкина контора.
13.08.2025 17:21 Ответить
Послы G7 представили нашей власти список производителей сигарет без акцизных марок, которые заполонили Украину и которые контрабасом перекидывают в ЕС. И что? И все, и тишина. Этот черный рынок крышуется на самом верху, менты тут только исполнители приказов. А бюджет недополучает десятки миллиардов, которые мы потом клянчим у Запада.
13.08.2025 17:21 Ответить
Нічого той бюджет не втрачає. Курити цигарки по 150 грн пачку не буду принципово. Є прекрасна альтернатива, якщо все геть заборонять, посадити 1 сотку табаку на дачі. Вистачить з головою до наступного врожаю. А моє здоров'я то не їхня собача справа, а моя.
13.08.2025 17:27 Ответить
Да издыхайте себе на здоровье. Можете еще и паленым алкоголем полирнуть.
13.08.2025 18:06 Ответить
Однозначно, поліції платять "мзду".
13.08.2025 17:25 Ответить
Так само поліція "не помічає" й наркоту та ігрові салони під боком.
А кому в такій ситуації скаржитися, тій самій поліції? Сміх крізь сльози...
13.08.2025 18:07 Ответить
Кожне підвищення акцизів на сигарети завжди виправдовували турботою про здоров'я громадян. Слово "здоров'я" в статті взагалі відсутнє. Бюджет, бабки, бабло, нестрижені гусі. Пропоную вирішення проблеми - продавати сигарети за ринковою ціною разом з акцизними. Щоб людина мала вибір. Не хочеш дбати про своє здоров'я - платиш реальну ціну. Чесно? - чесно! Але я переконаний, що наш свідомий народ, здебільшого, буде обирати ту саму, в три рази дорожчу, пачечку з акцизкою.
13.08.2025 17:33 Ответить
Поліціянти теж ******* курнути на халяву .
13.08.2025 17:34 Ответить
..менты сами себя ловить не будут.. тот же цирк наблюдал месяц назад с залом игровых автоматов на Троещине.. там менты тоже сильно удивлялись..
13.08.2025 17:35 Ответить
Гроші, які мали б іти на оборону, медицину та інші потреби країни, осідають у кишенях контрабандистів. ОПи
13.08.2025 17:36 Ответить
Не верю. У нас же была потужно-переможная милицейская реформа.
13.08.2025 17:37 Ответить
1. Це вороже ІПСО!
2. Активісти агенти кремля!
3. Активістам це примарилося!
4. Активісти проти майбутнього України!

Потрібне підкреслити 🤭
13.08.2025 17:39 Ответить
В телеге сейчас таких десятки каналов
13.08.2025 17:40 Ответить
Хто ці активісти,Гетьманців їм платить чи хто, не те шукають,їх енергію б на знищення борщівника наприклад ітд. але за таке платять і взятки не дають.
13.08.2025 17:49 Ответить
Поліція не реагує, бо *****!
13.08.2025 17:59 Ответить
Поліція не "не реагує", поліція "стриже". Треба ще більше поліцаїв, і зарплатню їм ще підняти. У нас же саме так вірішуються всі проблеми? І ще суддям підніміть, просто так, про всяк випадок.
13.08.2025 18:04 Ответить
 
 