Переговори з партнерами проходять дуже добре, є надія на мир в Україні, - Мерц

Мерц про мир в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання на мир в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Мерц написав у соцмережі Х.

"Переговори з нашими друзями та партнерами проходять дуже добре. Є надія на мир в Україні. Ми хочемо, щоб Дональд Трамп досяг успіху на Алясці, і ми, європейці, робимо все, щоб ця зустріч розвивалася у правильному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемир’я в Україні є одним із пріоритетів Трампа під час зустрічі з Путіним, - Мерц

Мерц про мир в Україні

Повернення ядерної зброї Україні є єдиним можливим способом забезпечення безпеки.
13.08.2025 19:24 Відповісти
❗️Трамп погрожує Путіну та Росії серйозними наслідками, якщо той не не погодиться припинити війну у п'ятницю
13.08.2025 19:26 Відповісти
Він йому пальсиком погрозить?
13.08.2025 19:28 Відповісти
Ха-ха -ха. Пукне?
13.08.2025 19:29 Відповісти
А він імітує, як Меланія. Ух я санкціїї, вот буквально завтра.
13.08.2025 19:29 Відповісти
у котрий раз?
13.08.2025 19:39 Відповісти
Добре, тому що всім без виключення начхати на території України. Туди-сюди, пофіг. Риал політік. Подивимось, чи не начхати Зеленському. Тоді так, буде консенсус.
13.08.2025 19:28 Відповісти
13.08.2025 19:40 Відповісти
Так це добре, але є одне але!!! Це партнери поговорили але з путлєрлм ще не говорили, тому це поки що на паузі!!! Правду кажучи сумніваюся щодо путлєра, знову буде розмовляти про хокейний матч і т.п.!!!
13.08.2025 19:46 Відповісти
Так все чудово,аж не знаю що казати.Мерц, світовий чекотіло не на концерті давидича значить ніякого закінчення не буде.Шо ви бліа..ь такі наівні дурники!!!
13.08.2025 20:28 Відповісти
 
 