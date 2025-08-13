Переговори з партнерами проходять дуже добре, є надія на мир в Україні, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання на мир в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Мерц написав у соцмережі Х.

"Переговори з нашими друзями та партнерами проходять дуже добре. Є надія на мир в Україні. Ми хочемо, щоб Дональд Трамп досяг успіху на Алясці, і ми, європейці, робимо все, щоб ця зустріч розвивалася у правильному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемир’я в Україні є одним із пріоритетів Трампа під час зустрічі з Путіним, - Мерц