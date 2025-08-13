Переговоры с партнерами проходят очень хорошо, есть надежда на мир в Украине, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на мир в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мерц написал в соцсети Х.

"Переговоры с нашими друзьями и партнерами проходят очень хорошо. Есть надежда на мир в Украине. Мы хотим, чтобы Дональд Трамп преуспел на Аляске, и мы, европейцы, делаем все, чтобы эта встреча развивалась в правильном направлении", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемирие в Украине является одним из приоритетов Трампа во время встречи с Путиным, - Мерц