Переговоры с партнерами проходят очень хорошо, есть надежда на мир в Украине, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на мир в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мерц написал в соцсети Х.
"Переговоры с нашими друзьями и партнерами проходят очень хорошо. Есть надежда на мир в Украине. Мы хотим, чтобы Дональд Трамп преуспел на Аляске, и мы, европейцы, делаем все, чтобы эта встреча развивалась в правильном направлении", - говорится в сообщении.
+4 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
+2 Василь Довганенко #609187
+1 Станислав Литвиненко #520459
