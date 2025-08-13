РУС
Новости Переговоры о прекращении огня
Переговоры с партнерами проходят очень хорошо, есть надежда на мир в Украине, - Мерц

Мерц о мире в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на мир в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мерц написал в соцсети Х.

"Переговоры с нашими друзьями и партнерами проходят очень хорошо. Есть надежда на мир в Украине. Мы хотим, чтобы Дональд Трамп преуспел на Аляске, и мы, европейцы, делаем все, чтобы эта встреча развивалась в правильном направлении", - говорится в сообщении.

+4
Повернення ядерної зброї Україні є єдиним можливим способом забезпечення безпеки.
13.08.2025 19:24 Ответить
+2
Ха-ха -ха. Пукне?
13.08.2025 19:29 Ответить
+1
Він йому пальсиком погрозить?
13.08.2025 19:28 Ответить
❗️Трамп погрожує Путіну та Росії серйозними наслідками, якщо той не не погодиться припинити війну у п'ятницю
13.08.2025 19:26 Ответить
А він імітує, як Меланія. Ух я санкціїї, вот буквально завтра.
13.08.2025 19:29 Ответить
у котрий раз?
13.08.2025 19:39 Ответить
Добре, тому що всім без виключення начхати на території України. Туди-сюди, пофіг. Риал політік. Подивимось, чи не начхати Зеленському. Тоді так, буде консенсус.
13.08.2025 19:28 Ответить
А як же тиск?

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
13.08.2025 19:40 Ответить
Так це добре, але є одне але!!! Це партнери поговорили але з путлєрлм ще не говорили, тому це поки що на паузі!!! Правду кажучи сумніваюся щодо путлєра, знову буде розмовляти про хокейний матч і т.п.!!!
13.08.2025 19:46 Ответить
Так все чудово,аж не знаю що казати.Мерц, світовий чекотіло не на концерті давидича значить ніякого закінчення не буде.Шо ви бліа..ь такі наівні дурники!!!
13.08.2025 20:28 Ответить
Як ПРИМІТИВНО!!! Жах для політика.
13.08.2025 20:53 Ответить
 
 