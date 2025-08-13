Підрозділи СБС ліквідували 105 окупантів за минулу добу

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 738 унікальних цілей противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Уражено, зокрема

203 одиниці особового складу, з яких 105 – ліквідовано;

45 одиниць автомобільної техніки та 33 мотоцикли;

15 артилерійських систем, 1 танк та 1 одиницю бронетехніки.

"Крім того, знищено 36 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 10 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–13.08) знищено/уражено 9126 цілей, з яких 2151 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.