РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10022 посетителя онлайн
Новости Результаты работы подразделений СБС
142 0

Подразделения СБС ликвидировали 105 оккупантов за прошедшие сутки

Обучение операторов беспилотников

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 738 уникальных целей противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены, в частности

  • 203 единицы личного состава, из которых 105 - ликвидировано;
  • 45 единиц автомобильной техники и 33 мотоцикла;
  • 15 артиллерийских систем, 1 танк и 1 единица бронетехники.

Смотрите: Бойцы Легиона "Свобода России" уничтожили новейший комплекс радиоэлектронной борьбы россиян "Черный Глаз". ВИДЕО

"Кроме того, уничтожено 36 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 10 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-13.08) уничтожено/поражено 9126 целей, из которых 2151 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

Автор: 

ликвидация (3954) уничтожение (7662) Силы беспилотных систем (191) война в Украине (5662)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 