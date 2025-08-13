Подразделения СБС ликвидировали 105 оккупантов за прошедшие сутки
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 738 уникальных целей противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.
Поражены, в частности
- 203 единицы личного состава, из которых 105 - ликвидировано;
- 45 единиц автомобильной техники и 33 мотоцикла;
- 15 артиллерийских систем, 1 танк и 1 единица бронетехники.
"Кроме того, уничтожено 36 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 10 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-13.08) уничтожено/поражено 9126 целей, из которых 2151 - личный состав противника", - говорится в сообщении.
