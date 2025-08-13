УКР
Співпраця України та Чехії
Дипломатичне представництво Чехії відкрили у Дніпрі

У середу, 13 серпня, очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відкрив дипломатичне представництво країни у Дніпрі.

Про це дипломат написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Чехія не боїться Путіна. Сьогодні я офіційно відкрив наше дипломатичне представництво в Дніпрі, яким керує наше посольство в Києві. Ми є першою країною з дипломатичною присутністю на сході України", - написав Ліпавський.

Міністр закордонних справ Чехії Ліпавський відвідав Київ.

Молодці!
14.08.2025 00:24 Відповісти
А коли ви у москві зачините?
14.08.2025 00:52 Відповісти
 
 