Дипломатичне представництво Чехії відкрили у Дніпрі

У середу, 13 серпня, очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відкрив дипломатичне представництво країни у Дніпрі.

Про це дипломат написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Чехія не боїться Путіна. Сьогодні я офіційно відкрив наше дипломатичне представництво в Дніпрі, яким керує наше посольство в Києві. Ми є першою країною з дипломатичною присутністю на сході України", - написав Ліпавський.

