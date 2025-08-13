Дипломатичне представництво Чехії відкрили у Дніпрі
У середу, 13 серпня, очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відкрив дипломатичне представництво країни у Дніпрі.
Про це дипломат написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Чехія не боїться Путіна. Сьогодні я офіційно відкрив наше дипломатичне представництво в Дніпрі, яким керує наше посольство в Києві. Ми є першою країною з дипломатичною присутністю на сході України", - написав Ліпавський.
