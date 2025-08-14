Дипломатическое представительство Чехии открыли в Днепре
В среду, 13 августа, глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский открыл дипломатическое представительство страны в Днепре.
Об этом дипломат написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Чехия не боится Путина. Сегодня я официально открыл наше дипломатическое представительство в Днепре, которым руководит наше посольство в Киеве. Мы являемся первой страной с дипломатическим присутствием на востоке Украины", - написал Липавский.
