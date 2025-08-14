РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10723 посетителя онлайн
Новости Сотрудничество Украины и Чехии
641 2

Дипломатическое представительство Чехии открыли в Днепре

диппредставительство

В среду, 13 августа, глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский открыл дипломатическое представительство страны в Днепре.

Об этом дипломат написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Чехия не боится Путина. Сегодня я официально открыл наше дипломатическое представительство в Днепре, которым руководит наше посольство в Киеве. Мы являемся первой страной с дипломатическим присутствием на востоке Украины", - написал Липавский.

Смотрите также: Министр иностранных дел Чехии Липавский посетил Киев. ФОТО

Автор: 

Днепр (4489) Чехия (1780) Липавский Ян (116) Днепропетровская область (4345) Днепровский район (146)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці!
показать весь комментарий
14.08.2025 00:24 Ответить
А коли ви у москві зачините?
показать весь комментарий
14.08.2025 00:52 Ответить
 
 