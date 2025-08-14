Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили
В ніч на 14 серпня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Група ворожих БпЛА на заході Донеччини курсом на північ.
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА на заході Донеччини курсом на північно-західний напрямок.
- БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.
