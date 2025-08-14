УКР
Новини Атака безпілотників
Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили

шахеди

В ніч на 14 серпня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Група ворожих БпЛА на заході Донеччини курсом на північ.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА на заході Донеччини курсом на північно-західний напрямок.
  • БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.

Також читайте: РФ планує випустити 79 тис. "Шахедів" у 2025 році, - ГУР

Автор: 

Повітряні сили (2938) Шахед (1386) війна в Україні (5700)
