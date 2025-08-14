РУС
Россияне атаковали Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы

шахеди

В ночь на 14 августа россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Группа вражеских БПЛА на западе Донетчины курсом на север.

Обновление о движении БПЛА

  • БПЛА на западе Донетчины курсом на северо-западное направление.
  • БПЛА на западе Сумщины курсом на Черниговщину.

Также читайте: РФ планирует выпустить 79 тыс. "Шахедов" в 2025 году, - ГУР

Автор: 

Воздушные силы (2597) Шахед (1382) война в Украине (5677)
Вот так русня хочет мира
