Россияне атаковали Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы

В ночь на 14 августа россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

Группа вражеских БПЛА на западе Донетчины курсом на север.

Обновление о движении БПЛА

БПЛА на западе Донетчины курсом на северо-западное направление.

БПЛА на западе Сумщины курсом на Черниговщину.

