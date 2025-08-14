1 802 1
Россияне атаковали Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы
В ночь на 14 августа россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- Группа вражеских БПЛА на западе Донетчины курсом на север.
Обновление о движении БПЛА
- БПЛА на западе Донетчины курсом на северо-западное направление.
- БПЛА на западе Сумщины курсом на Черниговщину.
