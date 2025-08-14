У Росії пропонують запровадити перевірку "нових громадян" на повне прийняття культурно-історичних традицій, цінностей та законів РФ.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України

"Рада з прав людини при президенті рф запропонувала запровадити перевірку "нових громадян" на повне прийняття культурно-історичних традицій, цінностей та законів країни. Ініціатива передбачає, що підставою для збереження паспорта має бути "100 % доведена лояльність"", - йдеться в повідомленні.

Водночас кремлівські "правозихисники" заявили, що серед кількох мільйонів "нових громадян" є ті, хто "ніколи не стануть патріотами" та "становлять загрозу нацбезпеці".

У ЗСР зауважують, що робота з ревізії таких осіб уже ведеться. Першочергово нові норми планують застосовувати до жителів тимчасово окупованих територій України, які отримали російські паспорти, а згодом – до мігрантів із Центральної Азії.

Крім того, паралельно в Держдумі розглядають законопроєкт, що передбачає запровадження платного навчання для дітей мігрантів у школах та обмеження до трьох кількості безкоштовних спроб складання іспиту з російської мови. Депутати пояснюють ініціативу зростанням кількості дітей-іноземців.