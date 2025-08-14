УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10628 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
774 10

"Нових громадян" у РФ планують перевіряти на лояльність, - СЗР

У РФ перевірятимуть на лояльність

У Росії пропонують запровадити перевірку "нових громадян" на повне прийняття культурно-історичних традицій, цінностей та законів РФ.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

"Рада з прав людини при президенті рф запропонувала запровадити перевірку "нових громадян" на повне прийняття культурно-історичних традицій, цінностей та законів країни. Ініціатива передбачає, що підставою для збереження паспорта має бути "100 % доведена лояльність"", - йдеться в повідомленні.

Водночас кремлівські "правозихисники" заявили, що серед кількох мільйонів "нових громадян" є ті, хто "ніколи не стануть патріотами" та "становлять загрозу нацбезпеці".

Також читайте: Путін не планує повертати Україні захоплені території в Херсонській та Запорізькій областях, - WP

У ЗСР зауважують, що робота з ревізії таких осіб уже ведеться. Першочергово нові норми планують застосовувати до жителів тимчасово окупованих територій України, які отримали російські паспорти, а згодом – до мігрантів із Центральної Азії.

Крім того, паралельно в Держдумі розглядають законопроєкт, що передбачає запровадження платного навчання для дітей мігрантів у школах та обмеження до трьох кількості безкоштовних спроб складання іспиту з російської мови. Депутати пояснюють ініціативу зростанням кількості дітей-іноземців.

Автор: 

росія (67201) СЗР Служба зовнішньої розвідки (153)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо там перевірять коли очевидно що вони петушня
показати весь коментар
14.08.2025 14:22 Відповісти
Прісєданіє на бутилочку?
показати весь коментар
14.08.2025 14:23 Відповісти
Коли ти вбивця, грабіжник та патологічний брехун, тоді ти стопудово рабсіянін.
показати весь коментар
14.08.2025 14:41 Відповісти
Технологія: Літр водкі і душевная бєсєда.
показати весь коментар
14.08.2025 14:42 Відповісти
Та хто їм літр горілки дасть, бояришнік для еліти, для інших стекломий, ну а потім мордобій
показати весь коментар
14.08.2025 15:34 Відповісти
Що скаже Малюк?
показати весь коментар
14.08.2025 14:49 Відповісти
Я не розумію як можна полюбюити тюрму народів, варварів які прийшли знищити твою країну і її народ ? хоч колоборанського бидла вистачає.
показати весь коментар
14.08.2025 14:58 Відповісти
Як не полюбити цю красу, як раніше казали, вийде в поле, сяде ср...ть, далеко тебе відать....
показати весь коментар
14.08.2025 15:32 Відповісти
Ге ж, ге ж. Отаких:
"Ті шьто гавариш, брат? Канешьна лаяльний я, вах!"
показати весь коментар
14.08.2025 15:18 Відповісти
Я так розумію що тільки ті, коли їх запитають хто править ху.... лостаном скаже ху...ло, буде признаний не лояльним. Або грошей не дасть цьому перевіряючему
показати весь коментар
14.08.2025 15:29 Відповісти
 
 