В России предлагают ввести проверку "новых граждан" на полное принятие культурно-исторических традиций, ценностей и законов РФ.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Совет по правам человека при президенте РФ предложил ввести проверку "новых граждан" на полное принятие культурно-исторических традиций, ценностей и законов страны. Инициатива предусматривает, что основанием для сохранения паспорта должна быть "100 % доказанная лояльность"", - говорится в сообщении.

В то же время кремлевские "правозащитники" заявили, что среди нескольких миллионов "новых граждан" есть те, кто "никогда не станут патриотами" и "представляют угрозу нацбезопасности".

Также читайте: Путин не планирует возвращать Украине захваченные территории в Херсонской и Запорожской областях, - WP

В СВР отмечают, что работа по ревизии таких лиц уже ведется. В первую очередь. новые нормы планируют применять к жителям временно оккупированных территорий Украины, получивших российские паспорта, а затем - к мигрантам из Центральной Азии.

Кроме того, параллельно в Госдуме рассматривают законопроект, предусматривающий введение платного обучения для детей мигрантов в школах и ограничение до трех количества бесплатных попыток сдачи экзамена по русскому языку. Депутаты объясняют инициативу ростом количества детей-иностранцев.