РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
968 10

"Новых граждан" в РФ планируют проверять на лояльность, - СВР

В РФ будут проверять на лояльность

В России предлагают ввести проверку "новых граждан" на полное принятие культурно-исторических традиций, ценностей и законов РФ.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Совет по правам человека при президенте РФ предложил ввести проверку "новых граждан" на полное принятие культурно-исторических традиций, ценностей и законов страны. Инициатива предусматривает, что основанием для сохранения паспорта должна быть "100 % доказанная лояльность"", - говорится в сообщении.

В то же время кремлевские "правозащитники" заявили, что среди нескольких миллионов "новых граждан" есть те, кто "никогда не станут патриотами" и "представляют угрозу нацбезопасности".

В СВР отмечают, что работа по ревизии таких лиц уже ведется. В первую очередь. новые нормы планируют применять к жителям временно оккупированных территорий Украины, получивших российские паспорта, а затем - к мигрантам из Центральной Азии.

Кроме того, параллельно в Госдуме рассматривают законопроект, предусматривающий введение платного обучения для детей мигрантов в школах и ограничение до трех количества бесплатных попыток сдачи экзамена по русскому языку. Депутаты объясняют инициативу ростом количества детей-иностранцев.

россия (96887) СВР (167)
Топ комментарии
+1
Коли ти вбивця, грабіжник та патологічний брехун, тоді ти стопудово рабсіянін.
14.08.2025 14:41 Ответить
Шо там перевірять коли очевидно що вони петушня
14.08.2025 14:22 Ответить
Прісєданіє на бутилочку?
14.08.2025 14:23 Ответить
Коли ти вбивця, грабіжник та патологічний брехун, тоді ти стопудово рабсіянін.
14.08.2025 14:41 Ответить
Технологія: Літр водкі і душевная бєсєда.
14.08.2025 14:42 Ответить
Та хто їм літр горілки дасть, бояришнік для еліти, для інших стекломий, ну а потім мордобій
14.08.2025 15:34 Ответить
Що скаже Малюк?
14.08.2025 14:49 Ответить
Я не розумію як можна полюбюити тюрму народів, варварів які прийшли знищити твою країну і її народ ? хоч колоборанського бидла вистачає.
14.08.2025 14:58 Ответить
Як не полюбити цю красу, як раніше казали, вийде в поле, сяде ср...ть, далеко тебе відать....
14.08.2025 15:32 Ответить
Ге ж, ге ж. Отаких:
"Ті шьто гавариш, брат? Канешьна лаяльний я, вах!"
14.08.2025 15:18 Ответить
Я так розумію що тільки ті, коли їх запитають хто править ху.... лостаном скаже ху...ло, буде признаний не лояльним. Або грошей не дасть цьому перевіряючему
14.08.2025 15:29 Ответить
 
 