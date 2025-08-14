УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9649 відвідувачів онлайн
Новини
3 180 33

Біля острова Зміїний ймовірно впав російський Су-30СМ, - ВМС ЗСУ

вмс

Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС.

"На даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Активність флоту РФ у Чорному морі впала, - ВМС

Автор: 

авіація (4242) ВМС (1425) росія (67201)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Подумав, що крейсер "Москва" авіаносець?
показати весь коментар
14.08.2025 18:45 Відповісти
+15
більше треба причин невстановлених і незбагненних! це ж чудово
показати весь коментар
14.08.2025 18:46 Відповісти
+11
невстановленим причинам-респект...
показати весь коментар
14.08.2025 18:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подумав, що крейсер "Москва" авіаносець?
показати весь коментар
14.08.2025 18:45 Відповісти
Чудово. та краще б СУ 34.
показати весь коментар
14.08.2025 18:48 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 19:03 Відповісти
а авіаносець москва думав,
думав,
що він підводний човен курськ..
показати весь коментар
14.08.2025 19:05 Відповісти
більше треба причин невстановлених і незбагненних! це ж чудово
показати весь коментар
14.08.2025 18:46 Відповісти
Отріцатєльно взлєтєл.
показати весь коментар
14.08.2025 18:49 Відповісти
Він був важчий за повітря.
показати весь коментар
14.08.2025 18:49 Відповісти
Елементарно, Ватсон.
показати весь коментар
14.08.2025 19:10 Відповісти
Понавтикали каменюк. От зашпортався і впав тому.
показати весь коментар
14.08.2025 20:32 Відповісти
Бояришник раптово скінчився?
показати весь коментар
14.08.2025 18:49 Відповісти
Прутень, в одну сторону тікає, аж на Аляску, а орки, у протилежну!
показати весь коментар
14.08.2025 18:49 Відповісти
ібо *****. А наших БЕКів там нема.
показати весь коментар
14.08.2025 18:50 Відповісти
Добра новина ,частыше так.
показати весь коментар
14.08.2025 18:51 Відповісти
Упал и лежит, не встает.
А вообще, лучше бы упал борт на Анкоридж.
показати весь коментар
14.08.2025 18:51 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 18:52 Відповісти
Самоубілсья...
показати весь коментар
14.08.2025 18:52 Відповісти
невстановленим причинам-респект...
показати весь коментар
14.08.2025 18:55 Відповісти
Кожна невстановлена причина має П.І.Б.!
показати весь коментар
14.08.2025 20:15 Відповісти
Заїбався літати
показати весь коментар
14.08.2025 18:56 Відповісти
ясний перець!
буданов, як раз там дайвінгом займався.
совпадєніє?
показати весь коментар
14.08.2025 18:59 Відповісти
уламки є,
пілотів - нема..
ну і йух з ними..
показати весь коментар
14.08.2025 19:07 Відповісти
а байрактар туди відправити подивитися віра не дозволяє?
показати весь коментар
14.08.2025 19:09 Відповісти
...і це прекрасно! 👍
показати весь коментар
14.08.2025 19:13 Відповісти
пілотів з літаком вже зарахували в екіпаж мацкви, й ширяться плітки що йося прямо на ньому приводнився для галоконцерту з нагоди повернення у рідну говєнь сушки.
показати весь коментар
14.08.2025 19:16 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 19:21 Відповісти
А пілоти зайнялися дайвінгом!
показати весь коментар
14.08.2025 19:23 Відповісти
Буданов не зря сплавал)
показати весь коментар
14.08.2025 19:23 Відповісти
.
показати весь коментар
14.08.2025 19:39 Відповісти
а підтягнути петріот в той район та допомогти кацапам проводити пошукову операцію не здогадались ?
показати весь коментар
14.08.2025 19:49 Відповісти
Гарне визначення: повітряне суднО.
показати весь коментар
14.08.2025 20:11 Відповісти
Це суднО імовірно угнали сомалійськи пірати
показати весь коментар
14.08.2025 20:22 Відповісти
- А что с самолётом?
- Он *********))
показати весь коментар
14.08.2025 20:36 Відповісти
 
 