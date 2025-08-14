Біля острова Зміїний ймовірно впав російський Су-30СМ, - ВМС ЗСУ
Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС.
"На даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 CrossFirenko
показати весь коментар14.08.2025 18:45 Відповісти Посилання
+15 Любо Неожиданнов
показати весь коментар14.08.2025 18:46 Відповісти Посилання
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар14.08.2025 18:55 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
думав,
що він підводний човен курськ..
А вообще, лучше бы упал борт на Анкоридж.
буданов, як раз там дайвінгом займався.
совпадєніє?
пілотів - нема..
ну і йух з ними..
- Он *********))