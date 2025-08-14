Біля острова Зміїний ймовірно впав російський Су-30СМ, - ВМС ЗСУ

Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС.

"На даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено", - йдеться в повідомленні.

