Активність флоту РФ у Чорному морі впала, - ВМС
Росія суттєво скоротила використання своїх морських носіїв в Азово-Чорноморському регіоні за останні місяці.
Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, протягом останніх трьох місяців, включно з липнем, РФ застосовує морські носії лише раз на місяць.
"Раніше вони їх застосовували набагато активніше. Імовірно, все ж таки вони мають деякі складнощі з експлуатацією корабельно-катерного складу в Азово-Чорноморському регіоні", - зазначив Плетенчук.
Плетенчук підкреслив, що ситуація зумовлена вимушеним залишенням базування у Севастополі. Внаслідок цього росіяни не можуть забезпечити постійну присутність у Чорному морі й змушені покладатися на малі судна.
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