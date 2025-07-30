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Новини Ситуація в Чорному морі
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Активність флоту РФ у Чорному морі впала, - ВМС

мінні тральщики

Росія суттєво скоротила використання своїх морських носіїв в Азово-Чорноморському регіоні за останні місяці.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, протягом останніх трьох місяців, включно з липнем, РФ застосовує морські носії лише раз на місяць. 

"Раніше вони їх застосовували набагато активніше. Імовірно, все ж таки вони мають деякі складнощі з експлуатацією корабельно-катерного складу в Азово-Чорноморському регіоні", - зазначив Плетенчук. 

Плетенчук підкреслив, що ситуація зумовлена вимушеним залишенням базування у Севастополі. Внаслідок цього росіяни не можуть забезпечити постійну присутність у Чорному морі й змушені покладатися на малі судна.

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Автор: 

ВМС (1424) Чорне море (1683)


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ГОЛОВНЕ СУДНО РОСІЇ
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30.07.2025 12:47 Відповісти
 
 