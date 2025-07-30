Активность флота РФ в Черном море упала, - ВМС

Россия существенно сократила использование своих морских носителей в Азово-Черноморском регионе за последние месяцы.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение последних трех месяцев, включая июль, РФ применяет морские носители только раз в месяц.

"Раньше они их применяли гораздо активнее. Вероятно, все же они имеют некоторые сложности с эксплуатацией корабельно-катерного состава в Азово-Черноморском регионе", - отметил Плетенчук.

Плетенчук подчеркнул, что ситуация обусловлена вынужденным оставлением базирования в Севастополе. Вследствие этого россияне не могут обеспечить постоянное присутствие в Черном море и вынуждены полагаться на малые суда.

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