Возле острова Змеиный, вероятно, упал российский Су-30СМ, - ВМС ВСУ

Средствами разведки ВМС ВС Украины получен радиоперехват о потере связи с самолетом российских захватчиков Су-30СМ, который выполнял задачи юго-восточнее острова Змеиный. Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС.

"В настоящее время оккупанты проводят поисково-спасательную операцию. По имеющейся информации, на поверхности моря найдены обломки самолета. Пилоты пока не обнаружены", - говорится в сообщении.

Читайте: Активность флота РФ в Черном море упала, - ВМС

Топ комментарии
+18
Подумав, що крейсер "Москва" авіаносець?
14.08.2025 18:45 Ответить
+17
більше треба причин невстановлених і незбагненних! це ж чудово
14.08.2025 18:46 Ответить
+14
невстановленим причинам-респект...
14.08.2025 18:55 Ответить
Подумав, що крейсер "Москва" авіаносець?
14.08.2025 18:45 Ответить
Чудово. та краще б СУ 34.
14.08.2025 18:48 Ответить
14.08.2025 19:03 Ответить
а авіаносець москва думав,
думав,
що він підводний човен курськ..
14.08.2025 19:05 Ответить
більше треба причин невстановлених і незбагненних! це ж чудово
14.08.2025 18:46 Ответить
Отріцатєльно взлєтєл.
14.08.2025 18:49 Ответить
Він був важчий за повітря.
14.08.2025 18:49 Ответить
Елементарно, Ватсон.
14.08.2025 19:10 Ответить
Понавтикали каменюк. От зашпортався і впав тому.
14.08.2025 20:32 Ответить
Бояришник раптово скінчився?
14.08.2025 18:49 Ответить
Прутень, в одну сторону тікає, аж на Аляску, а орки, у протилежну!
14.08.2025 18:49 Ответить
ібо *****. А наших БЕКів там нема.
14.08.2025 18:50 Ответить
Добра новина ,частыше так.
14.08.2025 18:51 Ответить
Упал и лежит, не встает.
А вообще, лучше бы упал борт на Анкоридж.
14.08.2025 18:51 Ответить
14.08.2025 18:52 Ответить
Самоубілсья...
14.08.2025 18:52 Ответить
невстановленим причинам-респект...
14.08.2025 18:55 Ответить
Кожна невстановлена причина має П.І.Б.!
14.08.2025 20:15 Ответить
російський літак Су-30СМ, ймовірно, впав з невстановлених причин, невстановлені причини благополучно повернулися на Український аеродром.
14.08.2025 21:30 Ответить
Заїбався літати
14.08.2025 18:56 Ответить
ясний перець!
буданов, як раз там дайвінгом займався.
совпадєніє?
14.08.2025 18:59 Ответить
уламки є,
пілотів - нема..
ну і йух з ними..
14.08.2025 19:07 Ответить
а байрактар туди відправити подивитися віра не дозволяє?
14.08.2025 19:09 Ответить
...і це прекрасно! 👍
14.08.2025 19:13 Ответить
пілотів з літаком вже зарахували в екіпаж мацкви, й ширяться плітки що йося прямо на ньому приводнився для галоконцерту з нагоди повернення у рідну говєнь сушки.
14.08.2025 19:16 Ответить
14.08.2025 19:21 Ответить
А пілоти зайнялися дайвінгом!
14.08.2025 19:23 Ответить
Буданов не зря сплавал)
14.08.2025 19:23 Ответить
.
14.08.2025 19:39 Ответить
а підтягнути петріот в той район та допомогти кацапам проводити пошукову операцію не здогадались ?
14.08.2025 19:49 Ответить
Гарне визначення: повітряне суднО.
14.08.2025 20:11 Ответить
Це суднО імовірно угнали сомалійськи пірати
14.08.2025 20:22 Ответить
- А что с самолётом?
- Он *********))
14.08.2025 20:36 Ответить
Сподіваюсь, з невстановлених причин там же впадуть пошуково-рятувальні
14.08.2025 21:11 Ответить
 
 