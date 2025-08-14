Возле острова Змеиный, вероятно, упал российский Су-30СМ, - ВМС ВСУ

Средствами разведки ВМС ВС Украины получен радиоперехват о потере связи с самолетом российских захватчиков Су-30СМ, который выполнял задачи юго-восточнее острова Змеиный. Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС.

"В настоящее время оккупанты проводят поисково-спасательную операцию. По имеющейся информации, на поверхности моря найдены обломки самолета. Пилоты пока не обнаружены", - говорится в сообщении.

