Румунія, Болгарія та Туреччина розширять місію з розмінування Чорного моря

Союзники по НАТО Румунія, Болгарія та Туреччина планують розширити спільну оперативну групу, яка займається розмінуванням Чорного моря, включивши до її складу патрулі для захисту енергетичних об'єктів і торгових шляхів від потенційної російської атаки.

Про це повідомив міністр оборони Румунії Іонут Мостеану, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"У найближчі роки цей проєкт має трансформуватися у повноцінну патрульну місію. Ми вже найближчим часом обговоримо це з партнерами", – розповів він.

За словами Мостеану, регіон і надалі залишатиметься "зоною протистояння" з боку Росії. "Наше завдання – не допустити загроз, захистити енергетичну інфраструктуру, морську торгівлю та свободу судноплавства. Це пріоритети, які ми будемо відстоювати", – наголосив міністр.

Він також додав, що майже щодня у Чорному морі фіксують спроби заглушити GPS-сигнали, і за цим, за словами очільника Міноборони, стоїть саме Росія.