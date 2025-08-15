Румыния, Болгария и Турция расширят миссию по разминированию Черного моря

Союзники по НАТО Румыния, Болгария и Турция планируют расширить совместную оперативную группу, которая занимается разминированием Черного моря, включив в ее состав патрули для защиты энергетических объектов и торговых путей от потенциальной российской атаки.

Об этом сообщил министр обороны Румынии Ионут Мостеану, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"В ближайшие годы этот проект должен трансформироваться в полноценную патрульную миссию. Мы уже в ближайшее время обсудим это с партнерами", - рассказал он.

По словам Мостеану, регион и в дальнейшем будет оставаться "зоной противостояния" со стороны России. "Наша задача - не допустить угроз, защитить энергетическую инфраструктуру, морскую торговлю и свободу судоходства. Это приоритеты, которые мы будем отстаивать", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что почти ежедневно в Черном море фиксируют попытки заглушить GPS-сигналы, и за этим, по словам главы Минобороны, стоит именно Россия.