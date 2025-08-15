В ООН заявили про необхідність негайного припинення вогню

УКР
Перед самітом на Алясці Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вітає діалог на найвищому рівні між двома постійними членами Ради Безпеки – США та Росією, але наголошує на необхідності негайного припинення вогню в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це  заявив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

"Ми не робимо ставок… Ми дійсно вітаємо діалог на найвищому рівні між цими двома постійними членами Ради Безпеки", - сказав Дюжаррік.

За його словами, позиція керівництва ООН щодо російської війни проти України залишається незмінною.

"Ми хочемо негайного, повного і беззастережного припинення вогню як першого кроку на шляху до встановлення справедливого, стійкого і всеосяжного миру, який підтримуватиме суверенітет України, її територіальну цілісність і незалежність у міжнародно визнаних кордонах - відповідно до Статуту ООН, міжнародного права і всіх відповідних резолюцій Організації", – наголосив речник Генсека.

Він додав, що в ООН уважно стежитимуть за перебігом зустрічі та її результатами.

путінська затичка Гуттерішка пердило відкрило.. Отримав дозвіл від Кремля???
15.08.2025 08:04 Відповісти
яка чомусь "раптово" виникла
15.08.2025 08:06 Відповісти
ой, все так гарно було.
ну, от чого ті кляті українці вперлися?
зруйнували всі плани на спокійну ситу пенсію.....
українці! негайно припинить вогонь!
15.08.2025 08:17 Відповісти
Вони на Марсі живуть?
15.08.2025 08:28 Відповісти
ЩОБ ТИ ЗДОХ!
15.08.2025 08:33 Відповісти
Знову цей нікчема виліз, давно його не було на горизонті. За ці 10+ років ООН показала себе як абсолютно безалаберна контора, на яку ніхто не звертає уваги.
15.08.2025 08:35 Відповісти
 
 