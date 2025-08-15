В ООН заявили о необходимости немедленного прекращения огня

Перед саммитом на Аляске Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует диалог на высшем уровне между двумя постоянными членами Совета Безопасности - США и Россией, но подчеркивает необходимость немедленного прекращения огня в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы не делаем ставок... Мы действительно приветствуем диалог на самом высоком уровне между этими двумя постоянными членами Совета Безопасности", - сказал Дюжаррик.

По его словам, позиция руководства ООН относительно российской войны против Украины остается неизменной.

"Мы хотим немедленного, полного и безоговорочного прекращения огня как первого шага на пути к установлению справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира, который будет поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и независимость в международно признанных границах - в соответствии с Уставом ООН, международного права и всех соответствующих резолюций Организации", - подчеркнул представитель Генсека.

Он добавил, что в ООН будут внимательно следить за ходом встречи и ее результатами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никакие решения о мире не могут быть приняты без Украины. Без перемирия продуктивных переговоров с Россией не будет, - МИД