В ООН заявили о необходимости немедленного прекращения огня

Перед саммитом на Аляске Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует диалог на высшем уровне между двумя постоянными членами Совета Безопасности - США и Россией, но подчеркивает необходимость немедленного прекращения огня в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы не делаем ставок... Мы действительно приветствуем диалог на самом высоком уровне между этими двумя постоянными членами Совета Безопасности", - сказал Дюжаррик.

По его словам, позиция руководства ООН относительно российской войны против Украины остается неизменной.

"Мы хотим немедленного, полного и безоговорочного прекращения огня как первого шага на пути к установлению справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира, который будет поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и независимость в международно признанных границах - в соответствии с Уставом ООН, международного права и всех соответствующих резолюций Организации", - подчеркнул представитель Генсека.

Он добавил, что в ООН будут внимательно следить за ходом встречи и ее результатами.

ООН (4226) переговоры (5119) Гутерриш Антониу (349)
путінська затичка Гуттерішка пердило відкрило.. Отримав дозвіл від Кремля???
15.08.2025 08:04 Ответить
яка чомусь "раптово" виникла
15.08.2025 08:06 Ответить
ой, все так гарно було.
ну, от чого ті кляті українці вперлися?
зруйнували всі плани на спокійну ситу пенсію.....
українці! негайно припинить вогонь!
15.08.2025 08:17 Ответить
Вони на Марсі живуть?
15.08.2025 08:28 Ответить
ЩОБ ТИ ЗДОХ!
15.08.2025 08:33 Ответить
Знову цей нікчема виліз, давно його не було на горизонті. За ці 10+ років ООН показала себе як абсолютно безалаберна контора, на яку ніхто не звертає уваги.
15.08.2025 08:35 Ответить
Сам придумав, чи підказали? Якщо підказали,то навіть відомо хто. Зборище імпотентів...
15.08.2025 09:18 Ответить
 
 