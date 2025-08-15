Завдали збитків державі на 10 млн грн. Генпрокурор оголосив про 19 підозр в Чернівецькій області

Найбільша кількість викритих злочинів в сфері бюджетних закупівель.

Як повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, починаючи з липня прокурори Чернівецької області провели три масові реалізації. У двох попередніх встановлено 33 млн грн збитків бюджету та вручено 19 підозр. 14 липня відбувся наступний етап, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий етап: 15 підозр і понад 10 млн грн збитків бюджету. Окремо 3,2 млн грн за недостовірне декларування. Серед підозрюваних черговий сільський голова, керівники державних і комунальних підприємств, посадовці та підрядники", - розкрив результати роботи Генпрокурор.

Руслан Кравченко розповів, що викриті схеми з привласнення бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, службову недбалість та недостовірне декларування.

Оборудки на закупівлях

— Директор КП "Міськсвітло" та керівник приватної компанії — розтрата бюджетних коштів на освітлювальному обладнанні за завищеними цінами.

— Колишній т.в.о. керівника тролейбусного управління — переплата за електроенергію.

— Ексочільник департаменту ЖКГ Чернівецької міськради та начальник відділу технагляду:розтрата коштів на ремонті злітно-посадкової смуги.

— В.о. Тереблеченського сільського голови-переплата на ремонті укриття.

Злочини проти довкілля

— Начальник служби очисних споруд КП "Чернівціводоканал" та п’ятеро майстрів: забруднення водойми стоками.

— Ексдиректор НПП "Хотинський" — під виглядом будівництва дороги погодив незаконну вирубку дерев на території парку.

Службова недбалість

— Начальник лабораторії будівельної компанії: сертифікував неякісний бетон для ремонту міжнародної траси.

Недостовірне декларування

— Посадовець Берегометської селищної ради приховав у деклараціях за 2022–2023 роки квартиру в Києві.

