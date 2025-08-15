РУС
Нанесли ущерб государству на 10 млн грн. Генпрокурор объявил о 19 подозрениях в Черновицкой области

Коррупция при закупках 19 подозрений на Буковине

Самое большое количество разоблаченных преступлений в сфере бюджетных закупок.

Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, начиная с июля прокуроры Черновицкой области провели три массовые реализации. В двух предыдущих установлено 33 млн грн убытков бюджета и вручено 19 подозрений. 14 июля состоялся следующий этап, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередной этап: 15 подозрений и более 10 млн грн убытков бюджета. Отдельно 3,2 млн грн за недостоверное декларирование. Среди подозреваемых очередной сельский голова, руководители государственных и коммунальных предприятий, чиновники и подрядчики", - раскрыл результаты работы Генпрокурор.

Руслан Кравченко рассказал, что разоблачены схемы по присвоению бюджетных средств, злоупотребление служебным положением, служебная халатность и недостоверное декларирование.

Сделки на закупках

- Директор КП "Горсвет" и руководитель частной компании - растрата бюджетных средств на осветительном оборудовании по завышенным ценам.

- Бывший и.о. руководителя троллейбусного управления - переплата за электроэнергию.

- Экс-глава департамента ЖКХ Черновицкого горсовета и начальник отдела технадзора: растрата средств на ремонте взлетно-посадочной полосы.

- И.о. Тереблеченского сельского головы-переплата на ремонте укрытия.

Преступления против окружающей среды

- Начальник службы очистных сооружений КП "Черновцыводоканал" и пятеро мастеров: загрязнение водоема стоками.

- Экс-директор НПП "Хотинский" - под видом строительства дороги согласовал незаконную вырубку деревьев на территории парка.

Служебная халатность

- Начальник лаборатории строительной компании: сертифицировал некачественный бетон для ремонта международной трассы.

Недостоверное декларирование

- Чиновник Берегометского поселкового совета скрыл в декларациях за 2022-2023 годы квартиру в Киеве.

