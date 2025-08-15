Нанесли ущерб государству на 10 млн грн. Генпрокурор объявил о 19 подозрениях в Черновицкой области
Самое большое количество разоблаченных преступлений в сфере бюджетных закупок.
Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, начиная с июля прокуроры Черновицкой области провели три массовые реализации. В двух предыдущих установлено 33 млн грн убытков бюджета и вручено 19 подозрений. 14 июля состоялся следующий этап, информирует Цензор.НЕТ.
"Очередной этап: 15 подозрений и более 10 млн грн убытков бюджета. Отдельно 3,2 млн грн за недостоверное декларирование. Среди подозреваемых очередной сельский голова, руководители государственных и коммунальных предприятий, чиновники и подрядчики", - раскрыл результаты работы Генпрокурор.
Руслан Кравченко рассказал, что разоблачены схемы по присвоению бюджетных средств, злоупотребление служебным положением, служебная халатность и недостоверное декларирование.
Сделки на закупках
- Директор КП "Горсвет" и руководитель частной компании - растрата бюджетных средств на осветительном оборудовании по завышенным ценам.
- Бывший и.о. руководителя троллейбусного управления - переплата за электроэнергию.
- Экс-глава департамента ЖКХ Черновицкого горсовета и начальник отдела технадзора: растрата средств на ремонте взлетно-посадочной полосы.
- И.о. Тереблеченского сельского головы-переплата на ремонте укрытия.
Преступления против окружающей среды
- Начальник службы очистных сооружений КП "Черновцыводоканал" и пятеро мастеров: загрязнение водоема стоками.
- Экс-директор НПП "Хотинский" - под видом строительства дороги согласовал незаконную вырубку деревьев на территории парка.
Служебная халатность
- Начальник лаборатории строительной компании: сертифицировал некачественный бетон для ремонта международной трассы.
Недостоверное декларирование
- Чиновник Берегометского поселкового совета скрыл в декларациях за 2022-2023 годы квартиру в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Було багато шуму в пресі, але про посадки та конфіскації чомусь нічого не чути.
Знаковим було те, що всі ці зловживання було виявлено не спеціально створеними органами, а журналістами.