Ворог кидає в бій нове "гарматне м’ясо", щоб відрапортувати на тлі переговорів на Алясці, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на засіданні Ставки повідомив про зміни оперативної обстановки на фронті, зокрема про заходи зі стримування росіян на Покровському та Добропільському напрямках.

"Збільшуємо тиск на окупантів, протидіємо спробам противника просунутися вперед. Ухвалено необхідні рішення для зміцнення цих та інших напрямків – на Донеччині, на Запоріжжі, тощо.

Ворог кидає в бій нове "гарматне м’ясо" та зазнає значних втрат, щоб відрапортувати про це на тлі переговорів на Алясці. Наше завдання – ліквідувати диверсантів, максимально нищити основні підрозділи армії загарбника, їхню логістику і тилові мілітарні потужності, в тому числі й на території РФ", - повідомив Сирський.

Також на Ставці розглянули розвиток системи контрактів та можливості фінансування сектора оборони та безпеки України у 2025–2026 роках.

"Робимо наголос на розширенні саме контрактної армії", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.