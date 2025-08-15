УКР
Ворог кидає в бій нове "гарматне м’ясо", щоб відрапортувати на тлі переговорів на Алясці, - Сирський

сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на засіданні Ставки повідомив про зміни оперативної обстановки на фронті, зокрема про заходи зі стримування росіян на Покровському та Добропільському напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома у фейсбуці.

"Збільшуємо тиск на окупантів, протидіємо спробам противника просунутися вперед. Ухвалено необхідні рішення для зміцнення цих та інших напрямків – на Донеччині, на Запоріжжі, тощо.

Ворог кидає в бій нове "гарматне м’ясо" та зазнає значних втрат, щоб відрапортувати про це на тлі переговорів на Алясці. Наше завдання – ліквідувати диверсантів, максимально нищити основні підрозділи армії загарбника, їхню логістику і тилові мілітарні потужності, в тому числі й на території РФ", - повідомив Сирський.

Читайте: Виділено додаткові сили для знищення диверсантів на Покровському напрямку, - Генштаб

Також на Ставці розглянули розвиток системи контрактів та можливості фінансування сектора оборони та безпеки України у 2025–2026 роках.

"Робимо наголос на розширенні саме контрактної армії", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський Олександр (711) Ставка (155) війна в Україні (5726)
Топ коментарі
+2
Ти ж військовий і мав знати шо перед Донні путлєр має показати наступ
показати весь коментар
15.08.2025 21:47 Відповісти
+2
Добре що у нас до хлопців не відносяться, як до гарматного м'яса
показати весь коментар
15.08.2025 21:53 Відповісти
+2
Сарказм? Ні, не чув.
показати весь коментар
15.08.2025 22:10 Відповісти
сирок руснявий холуй з батьками на паРаші
показати весь коментар
15.08.2025 22:39 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 21:48 Відповісти
У нас людской ресурс это другое
показати весь коментар
15.08.2025 21:54 Відповісти
А тоді чому сирнику дали прізьвісько "м'ясник "? Ілі ета што-та другоє ?
показати весь коментар
15.08.2025 22:04 Відповісти
Ні не сарказм ,кажуть, ще з часів АТО .
показати весь коментар
15.08.2025 22:16 Відповісти
Ку-ку. Мій перший допис - це сарказм. Знімись з ручника.
показати весь коментар
15.08.2025 22:17 Відповісти
Так я це і без тебе знаю ,якщо їх бусифікують (ой вибачте - мобілізують )як худобу ,то я тільки уявляю як до них відносяться на фронті.
показати весь коментар
15.08.2025 22:21 Відповісти
а ти старе хотів?
показати весь коментар
15.08.2025 22:04 Відповісти
"Флаговтик" - операція небезпечна, але добре оплачується.
показати весь коментар
15.08.2025 23:03 Відповісти
 
 