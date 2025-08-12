Виділено додаткові сили для знищення диверсантів на Покровському напрямку, - Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив виділити додаткові сили для ліквідації російських ДРГ на Покровському напрямку.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Покровському напрямку ворог здійснив 35 спроб потіснити наші підрозділи… Дотепер тривають три боєзіткнення", - сказав він.

За словами речника, найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.

Ковальов сказав, що військ РФ використовують перевагу в чисельності та, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватися малими групами через першу лінію позицій Сил оборони.

"Рішенням Головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони", - додав речник Генштабу.

Попередньо, на цьому напрямку було ліквідовано 64 та поранено 38 окупантів, знищено одну одиницю автомобільної техніки, 21 БпЛА, одну антену зв’язку та один мотоцикл, а також пошкоджено одну гармату та два мотоцикли загарбників.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

В ОСУВ "Дніпро" заявили, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території.

Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.

