Виділено додаткові сили для знищення диверсантів на Покровському напрямку, - Генштаб
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив виділити додаткові сили для ліквідації російських ДРГ на Покровському напрямку.
Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На Покровському напрямку ворог здійснив 35 спроб потіснити наші підрозділи… Дотепер тривають три боєзіткнення", - сказав він.
За словами речника, найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.
Ковальов сказав, що військ РФ використовують перевагу в чисельності та, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватися малими групами через першу лінію позицій Сил оборони.
"Рішенням Головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони", - додав речник Генштабу.
Попередньо, на цьому напрямку було ліквідовано 64 та поранено 38 окупантів, знищено одну одиницю автомобільної техніки, 21 БпЛА, одну антену зв’язку та один мотоцикл, а також пошкоджено одну гармату та два мотоцикли загарбників.
Раніше повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.
В ОСУВ "Дніпро" заявили, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території.
Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.
Скільки разів уже представник нового покоління генерал Гнатов був на фронті у якості начальника Генштабу ЗСУ? Жодного разу.
Тіло української армії гниє з голови. І культура головнокомандувачів просякає усе військо та надалі розвиває єдиний наступ - на здоровий глузд.
І всі публічні особи, які наразі вирішили замовчувати ситуацію, є співучасниками злочину, що коштує тисяч життів.
сирський ставочний плазун! треба не тексти литвина читати, а йти та командувати обороною!!!!
нахєра тут твої філософствування, коли покровськ майже оточений????
сирський головний доповідач зе!гниді, ти не знав, що крємлєчмоль кине всі сили на покровськ, у серпні?
кончений м'ясник!!!!
бахмут та курськ не дадуть збрехати!!!
Тому тут комплексна проблема, яку треба вирішувати у загальному найперше починати з корупції, щоб забезпечити підрозділи важким озброєнням і ударними далекобійними дронами а не фпв малої дальності.
Прорив рашистіа до Добропілля створює очевидну загрозу вже не тільки Покровську і Мирнограду, але і Костянтинівці з Дружківкою.
Покровський і Добропільський напрямки:
Тут основні події розгортаються на північний схід від Покровсько-Мирноградської агломерації, в смузі наступу 51-ї ЗВА противника. Передові частини та підрозділи цієї армії вперто пробираються на Родинське і Червоний Лиман, і водночас, активно використовуючи тактику "просочування" малими штурмовими групами (в якій вони мають досить значний досвід), просуваються в напрямку Новоторецьке - Кучерів Яр (тобто на Добропільському напрямку).
Очевидно, що командування угрупування російських військ (УВ) "Центр", до якого перегрупувалася й увійшла до складу 51-а ЗВА, відчуваючи можливість досягнення оперативного успіху у своїй операційній зоні, значно посилило 51-у ЗВА. Практично на вищевказаному напрямку діють її основні сили + 39-та омсбр зі складу 68-го АК, а також низка підрозділів та частин із сусідніх 2-ї та 8-ї ЗВА.
Поки що противник не взяв ані Родинське, ані Червоний Лиман, хоча активно атакує на цій ділянці (9-та омсбр та частина сил 1-ї омсбр), але має очевидний успіх на схід від Добропілля (його передові штурмові загони та групи "проникнення" вже фіксуються в районі Кучерового Яру, Нового Шахового, Білецького).
https://focus.ua/static/storage/thumbs/1088x/1/88/ccf8c485-ad70d96afca08fa5907dbc3eff748881.jpg https://focus.ua/static/storage/originals/1/88/ad70d96afca08fa5907dbc3eff748881.jpg
Фото: Deep State
Тобто, очевидно, введення 51-ї ЗВА противника на цьому напрямку було спрямоване не лише на обхід Покровсько-Мирноградської агломерації з півночі та північного сходу, а й на максимально глибоке просування до Добропілля.
Наразі бої за Родинське тривають вже більше тижня і для противника вони дуже кровопролитні. Він поки не зміг взяти під контроль ні саме Родинське, ні розташований на південь від нього Червоний Лиман. Однак те, що відбувається північніше цього району, в напрямку Добропілля, викликає особливе занепокоєння. Оскільки подальше просування противника (51-ша ЗВА) на північ, по суті, може різко погіршити перспективи оборони не тільки Добропілля та Покровська, а й Дружківки та Костянтинівки (противник у цьому випадку глибоко охопить ці райони оборони з півдня).
Поки російське командування тягне свою відносно тонку "кишку" на північний захід і має "трохи відстаючий" тил у цьому напрямку, непогано було б її відрізати.
Інше питання - чи є чим "різати"?"
Давно вже не дивуюся неадекватним діям та не логічним вчинками влади. У Зеленського валиться фронт, прорив під Покровськом, зірвана ним мобілізація, завод Rheinmetall в Україні досі не побудовано через бюрократичні перепони, а він замість вирішення цих проблем зайнятий спробою взяти під контроль влади у Київі та врученням підозр депутатам Київради. Хто про що, а брудний про лазню.
За моєю інформацією в силових структурах, які все важче переносять політичні, а скоріше - психоделічні команди сонцесяйного, 14-15 серпня, коли вся країна буде зфокусована на переговорах Трамп-Путін, в Києві пройде безпрецедентна атака силовиків проти депутатів фракції Удар, ЄС та інших фракцій у Київраді. Заздалегідь заспокою прихильників "Слуг народу". Президентських представників у Київраді це не зачепить.
Так от, цими днями правоохоронні органи по команді з ОП планують провести масові обшуки, вилучення документів та вручення підозр посадовцям КМДА і депутатам Київради. Підозри вручать за те, що депутати виїжджали у відрядження. Бо у відрядження в нашій країні можна їздити лише Єрмаку або Чернишову.
Але абсурд ситуації полягає в тому, що місцеві депутати не отримують зарплати, на відміну від народних обранців, головних завгоспів чи міністрів, які за наші з вами гроші платників податків роз'їжджають по турне. Наприклад 8 разів за рік на Кариби, як "Слуги". Абсурд полягає ще й в тому, що деяких депутатів буде запідозрено у відрядженнях у часи, коли вони ще навіть не були депутатами. Треш? Тобто в Зе вже навіть не заморочуються на законність фантазій та претензій. Ну і третє: лідери з відряджень в Київради - це депутати від «слуги народу». Але, як я і сказав раніше, них обшуків не буде. Здогадайтеся чому.
Для чого ОПешка це робить? Мета - взяти під контроль владу у столиці України. Щоб після обшуків, підозр та затримання Київрада більше не зібралася, а містом почав керувати офісний протеже з КМВА Тимур Ткаченко. До речі, що там з дозволами на ночні таксі?
Але загалом це демонстративна «атвєтка» Зеленського європейцям на їх заяви щодо згортання демократії в Україні: наказ силовикам вручити підозри депутатам Київради, щоб паралізувати столицю. До речі, нагадую, що переважна кількість претензій чиновників ЄС до української влади саме через питання до згортання децентралізації місцевого самоврядування. Схоже, що спроба заблокувати процаси євроінтеграції через атаку на САП і НАБУ у ОПи не пройшла і тепер вони намагаються заблокувати по іншому.
В мене немає сумнівів, що ця «атвєтка» навмисно відбувається в пику ЄС. Адже, нещодавно був оприлюднений меморандум Майкла ОʼФлаерті, Комісара Ради Європи, - як реакція на і моє офіційне звернення. ОʼФлаерті акцентував увагу на порушеннях прав людини в Україні, зокрема на неприпустимості переслідування опозиції, критиків влади та журналістів. Він прямо пов'язав ці порушення з прогресом в євроінтеграції, наголосивши, що такі дії ставлять під загрозу не лише європейські перспективи України, але й її відносини з міжнародними партнерами. І ось так відреагували в ОП відреагували: дали вказівку силовикам вручити підозри депутатам Київської міської Ради від опозиції. Чи хтось вважає, що в ЄС цього не помітять та не звернуть уваги? Не варто дурити себе такими ілюзіями. Звернуть увагу і відреагують.
Слід було б очікувати, що після того, як отримали «бумеранг» за спробу знищити антикорупційні органи, офіс хоча б на деякий час одумається. Але ні: вони продовжують бігти по граблях. Тепер на Київ, на місцеве самоврядування. Бо що ще можна зробити в умовах війни, як не знищити все, що може бути незалежним, бодай трохи автономним? Київ - це, для клептократично-корупційної зеленої влади - останній рубіж незалежної влади, яку ще не контролюють з Банкової. Схоже, що в Єрмака вважають: «захопимо Київ, поборемо демократію». Росіяни теж хотіли захопити Київ за три дні. Раджу ОП запитати в них враження від результату.
Знову й знову говоримо про непотрібні внутрішні конфлікти, які руйнують довіру до нашої країни. Зараз Європа - чи не єдина наша підтримка. І якщо в Україні продовжуються переслідування політичних опонентів, то це прямо впливає на довіру з боку партнерів. Це не просто стратегічна помилка - це постріл у коліно. В своє коліно. Нам точно не потрібні нові фронти в середині країни в умовах війни! Але в ОП, схоже, вважають інакше. Сподіваюся що ті, хто планують цю дурню зараз оцінять потенційні наслідки. Хоча може мої сподівання і марні. Бо 22 липня, коли атакували НАБУ та САП, то їх теж попереджали про наслідки, але вони не почули і потім жерли своє лайно та дивувалися наслідками. Зараз можна цього уникнути. Незабаром побачимо, що обере ОП.