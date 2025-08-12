Выделены дополнительные силы для уничтожения диверсантов на Покровском направлении, - Генштаб

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил выделить дополнительные силы для ликвидации российских ДРГ на Покровском направлении.

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить наши подразделения... До сих пор продолжаются три боестолкновения", - сказал он.

По словам спикера, наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Удачное, Лисовка, Зверево, Ореховое, Дачное.

Ковалев сказал, что войска РФ используют преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытаются просачиваться малыми группами через первую линию позиций Сил обороны.

"Решением Главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые проникают за линию обороны", - добавил спикер Генштаба.

Предварительно, на этом направлении было ликвидировано 64 и ранены 38 оккупантов, уничтожено одну единицу автомобильной техники, 21 БпЛА, одну антенну связи и один мотоцикл, а также повреждено одно орудие и два мотоцикла захватчиков.

Ранее сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.

В ОСУВ "Днепр" заявили, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории.

В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка без преувеличения полная п**да. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.

