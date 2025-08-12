РУС
Выделены дополнительные силы для уничтожения диверсантов на Покровском направлении, - Генштаб

Покровское направление Что говорят в Генштабе

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил выделить дополнительные силы для ликвидации российских ДРГ на Покровском направлении.

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить наши подразделения... До сих пор продолжаются три боестолкновения", - сказал он.

По словам спикера, наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Удачное, Лисовка, Зверево, Ореховое, Дачное.

Смотрите: Полсотни тел ликвидированных оккупантов валяется на коротком куске асфальтированной дороги вблизи Покровска. ВИДЕО

Ковалев сказал, что войска РФ используют преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытаются просачиваться малыми группами через первую линию позиций Сил обороны.

"Решением Главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые проникают за линию обороны", - добавил спикер Генштаба.

Предварительно, на этом направлении было ликвидировано 64 и ранены 38 оккупантов, уничтожено одну единицу автомобильной техники, 21 БпЛА, одну антенну связи и один мотоцикл, а также повреждено одно орудие и два мотоцикла захватчиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Информация о прорыве рашистов на Покровском направлении является недостоверной, - СтратКом ВСУ

Ранее сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.

В ОСУВ "Днепр" заявили, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории.

В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка без преувеличения полная п**да. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.

Читайте: 1-й корпус НГУ "Азов" занял полосу обороны на Покровском направлении. Ситуация сложная, приняты меры для блокирования сил противника, - заявление

Донецкая область (10468) боевые действия (4685) Александр Сырский (683) Покровский район (870)


Блд! Які діверсанти?!! Орки оточують два доволі великі міста Донеччини, разом з нашими військовими!
12.08.2025 13:48 Ответить
Вже давно немає сенсу читати звіти Генштабу щодо оперативної обстановки, адже вони стали пропагандою, а не інформуванням. Арміч воює саме по собі: не завдяки, а всупереч, тисячі людей героїчно тримають оборону попри хаос управління, що триває.

Скільки разів уже представник нового покоління генерал Гнатов був на фронті у якості начальника Генштабу ЗСУ? Жодного разу.
Тіло української армії гниє з голови. І культура головнокомандувачів просякає усе військо та надалі розвиває єдиний наступ - на здоровий глузд.

І всі публічні особи, які наразі вирішили замовчувати ситуацію, є співучасниками злочину, що коштує тисяч життів.
12.08.2025 13:46 Ответить
Точно. Не з "бюрократією" при будівництві заводу з виробництва снарядів, не з розкраданням фінансування під час виробництва дронів чи мін, не з золотими яйцями чи "фортифікаціями", а саме з тими, кого влада назве ухилянтами.
12.08.2025 13:48 Ответить
Не запізно - посилювати ЗСУ потрібно було ше 2 міс назад - коли кацапи почали брати Покровськ в кліщі і майже перерізали логістику дронами
12.08.2025 13:42 Ответить
Нужно вести нормальную контрразведку, чтобы у ВСУ не было проблем в тылу. А то пока ВСУ воюют, гражданские помогают, кто гривной, кто чем может, всякая мразота, прикрываясь военными, "бизнес" делает на миллионы долларов, да московитам помогает.
12.08.2025 13:47 Ответить
І скасувати недолуге правило постійної відстрочки від призову за "три оргазми". А у кого двоє дітей, то дружині воїна хіба легше??? Усі мають захищати Україну і своїх чисельних дітей.
12.08.2025 13:49 Ответить
А без доручення сирка генштаб би не здогадавс?
12.08.2025 13:44 Ответить
Если диверсанты на мооциклах могут контролировать 20км кв. территории, значит с людьми на этом участке фронта беда. У меня в голове не укладывается, как вообще можно что-то захватить на мотоцикле.
12.08.2025 13:44 Ответить
так, дивно.
Або на цей раз дійсно Мясні штурми потужні заходять А не хіхіхі-сцянина з зеленого Шмарофона з мемасіками-стереотипами..
Або провалена мобілізація і направлена недовіра до дій влади вже виснажили "людський ресурс"..
12.08.2025 14:38 Ответить
Додаткові сили зрештою закінчуються. Слід негайно і рішуче вирішити проблему ухилянства від захисту Батьківщини.
12.08.2025 13:44 Ответить
Точно. Не з "бюрократією" при будівництві заводу з виробництва снарядів, не з розкраданням фінансування під час виробництва дронів чи мін, не з золотими яйцями чи "фортифікаціями", а саме з тими, кого влада назве ухилянтами.
12.08.2025 13:48 Ответить
Це позор... пардон.. "це Потужне обговорення і відповідні рішення Ставки"..
12.08.2025 14:39 Ответить
Пізно пить боржомі... А самий цирк що фронт, який худо-бідно тримався 3 роки, проломила бригада з силком мобілізованих донецьких ждунів та наловлених по базарах мігрантів...
12.08.2025 13:45 Ответить
Та ти шо!? Це тобі наснилось таке?
12.08.2025 16:24 Ответить
Вже давно немає сенсу читати звіти Генштабу щодо оперативної обстановки, адже вони стали пропагандою, а не інформуванням. Арміч воює саме по собі: не завдяки, а всупереч, тисячі людей героїчно тримають оборону попри хаос управління, що триває.

Скільки разів уже представник нового покоління генерал Гнатов був на фронті у якості начальника Генштабу ЗСУ? Жодного разу.
Тіло української армії гниє з голови. І культура головнокомандувачів просякає усе військо та надалі розвиває єдиний наступ - на здоровий глузд.

І всі публічні особи, які наразі вирішили замовчувати ситуацію, є співучасниками злочину, що коштує тисяч життів.
12.08.2025 13:46 Ответить
А Діпсьейту варто довіряти?
Я Вас цілковито розумію, але де людям дивитись інформацію??? Адже треба знати хто найбільше має ризик "проє@алі будєм разбіріца" в сенсі опинитися в оточенні коли нема вже можливості евакуювати мирняк під обстрілами і дронами
12.08.2025 14:43 Ответить
Карту Перпетуа. Вона з запізненням і теж неточна, але там прив'язка фото відеофіксації. Але нерви не витримують дивитись на підарські флаговтики - хочеться телефон розбити об стіну. Тому людям із слабкою психікою не рекомендую.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:23 Ответить
Блд! Які діверсанти?!! Орки оточують два доволі великі міста Донеччини, разом з нашими військовими!
12.08.2025 13:48 Ответить
І що, вже й арту, і танки туди підтягнули, може С 300 у Маяку стоїть? Нафантазуй, ще щось.
показать весь комментарий
сирський чєго ізволітє, одна з другорядних ролей у серіалі "голобородько сьомий рік", тому що головна роль може бути тільки одна! зе!скоморох.
сирський ставочний плазун! треба не тексти литвина читати, а йти та командувати обороною!!!!
нахєра тут твої філософствування, коли покровськ майже оточений????
сирський головний доповідач зе!гниді, ти не знав, що крємлєчмоль кине всі сили на покровськ, у серпні?
кончений м'ясник!!!!
бахмут та курськ не дадуть збрехати!!!
12.08.2025 13:52 Ответить
Складно все там орки зосередили багато арти і РСЗО та фактично рівняють позиції, плюс багато дронів що навіть на позиції важко попасти.
Тому тут комплексна проблема, яку треба вирішувати у загальному найперше починати з корупції, щоб забезпечити підрозділи важким озброєнням і ударними далекобійними дронами а не фпв малої дальності.
12.08.2025 14:00 Ответить
@ "Загроза Дружківці та Костянтинівці: до чого може призвести прорив військ РФ до Добропілля:

Прорив рашистіа до Добропілля створює очевидну загрозу вже не тільки Покровську і Мирнограду, але і Костянтинівці з Дружківкою.

Покровський і Добропільський напрямки:
Тут основні події розгортаються на північний схід від Покровсько-Мирноградської агломерації, в смузі наступу 51-ї ЗВА противника. Передові частини та підрозділи цієї армії вперто пробираються на Родинське і Червоний Лиман, і водночас, активно використовуючи тактику "просочування" малими штурмовими групами (в якій вони мають досить значний досвід), просуваються в напрямку Новоторецьке - Кучерів Яр (тобто на Добропільському напрямку).
Очевидно, що командування угрупування російських військ (УВ) "Центр", до якого перегрупувалася й увійшла до складу 51-а ЗВА, відчуваючи можливість досягнення оперативного успіху у своїй операційній зоні, значно посилило 51-у ЗВА. Практично на вищевказаному напрямку діють її основні сили + 39-та омсбр зі складу 68-го АК, а також низка підрозділів та частин із сусідніх 2-ї та 8-ї ЗВА.
Поки що противник не взяв ані Родинське, ані Червоний Лиман, хоча активно атакує на цій ділянці (9-та омсбр та частина сил 1-ї омсбр), але має очевидний успіх на схід від Добропілля (його передові штурмові загони та групи "проникнення" вже фіксуються в районі Кучерового Яру, Нового Шахового, Білецького).

https://focus.ua/static/storage/thumbs/1088x/1/88/ccf8c485-ad70d96afca08fa5907dbc3eff748881.jpg https://focus.ua/static/storage/originals/1/88/ad70d96afca08fa5907dbc3eff748881.jpg

Фото: Deep State

Тобто, очевидно, введення 51-ї ЗВА противника на цьому напрямку було спрямоване не лише на обхід Покровсько-Мирноградської агломерації з півночі та північного сходу, а й на максимально глибоке просування до Добропілля.
Наразі бої за Родинське тривають вже більше тижня і для противника вони дуже кровопролитні. Він поки не зміг взяти під контроль ні саме Родинське, ні розташований на південь від нього Червоний Лиман. Однак те, що відбувається північніше цього району, в напрямку Добропілля, викликає особливе занепокоєння. Оскільки подальше просування противника (51-ша ЗВА) на північ, по суті, може різко погіршити перспективи оборони не тільки Добропілля та Покровська, а й Дружківки та Костянтинівки (противник у цьому випадку глибоко охопить ці райони оборони з півдня).
Поки російське командування тягне свою відносно тонку "кишку" на північний захід і має "трохи відстаючий" тил у цьому напрямку, непогано було б її відрізати.
Інше питання - чи є чим "різати"?"
12.08.2025 13:57 Ответить
Про яких диверсантів мова?!? В напрямку Кучерів Яр відбувся прорив фронту. Це абсолютний факт.
12.08.2025 14:01 Ответить
Які на *** діверсанти??? ДРГ - за своїм бойовим завданням не має закріплюватись на території своєї "роботи"! Це не ДРГ - це повновісні армійські штурмові загони з завданням закріпитися та розширити зону контролю. Це я маю пояснювати головкому? Чи головком фуфло пхає?
12.08.2025 14:02 Ответить
або запіЗЕ'ділися або шось не ясно з вашими профі-сісіАналами....
Шо то за дрг, що сам головком дає доручення ( Потужне) виділити резерви на них
12.08.2025 14:32 Ответить
Це ******* прорив фрона...
12.08.2025 14:53 Ответить
Це все що цей кремлівський сирок виродив?
12.08.2025 15:17 Ответить
про дрг конашенков люто конспектує, на випадок "отрицательного наступления"
12.08.2025 15:24 Ответить
У тил ЗСУ зайшло декілька груп діверсантів, а деякі колишні військові вже почали поширивати ІПСО - "Вcё пропало, гипс снимают, клиент уезжает"
12.08.2025 15:46 Ответить
Сырский, что куришь? какие нах диверсанты? Армия РФ берет в окружения два немаленьких города.
12.08.2025 16:28 Ответить
 
 