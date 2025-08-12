Выделены дополнительные силы для уничтожения диверсантов на Покровском направлении, - Генштаб
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил выделить дополнительные силы для ликвидации российских ДРГ на Покровском направлении.
Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На Покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить наши подразделения... До сих пор продолжаются три боестолкновения", - сказал он.
По словам спикера, наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Удачное, Лисовка, Зверево, Ореховое, Дачное.
Ковалев сказал, что войска РФ используют преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытаются просачиваться малыми группами через первую линию позиций Сил обороны.
"Решением Главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые проникают за линию обороны", - добавил спикер Генштаба.
Предварительно, на этом направлении было ликвидировано 64 и ранены 38 оккупантов, уничтожено одну единицу автомобильной техники, 21 БпЛА, одну антенну связи и один мотоцикл, а также повреждено одно орудие и два мотоцикла захватчиков.
Ранее сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.
В ОСУВ "Днепр" заявили, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории.
В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка без преувеличения полная п**да. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Або на цей раз дійсно Мясні штурми потужні заходять А не хіхіхі-сцянина з зеленого Шмарофона з мемасіками-стереотипами..
Або провалена мобілізація і направлена недовіра до дій влади вже виснажили "людський ресурс"..
Скільки разів уже представник нового покоління генерал Гнатов був на фронті у якості начальника Генштабу ЗСУ? Жодного разу.
Тіло української армії гниє з голови. І культура головнокомандувачів просякає усе військо та надалі розвиває єдиний наступ - на здоровий глузд.
І всі публічні особи, які наразі вирішили замовчувати ситуацію, є співучасниками злочину, що коштує тисяч життів.
Я Вас цілковито розумію, але де людям дивитись інформацію??? Адже треба знати хто найбільше має ризик "проє@алі будєм разбіріца" в сенсі опинитися в оточенні коли нема вже можливості евакуювати мирняк під обстрілами і дронами
сирський ставочний плазун! треба не тексти литвина читати, а йти та командувати обороною!!!!
нахєра тут твої філософствування, коли покровськ майже оточений????
сирський головний доповідач зе!гниді, ти не знав, що крємлєчмоль кине всі сили на покровськ, у серпні?
кончений м'ясник!!!!
бахмут та курськ не дадуть збрехати!!!
Тому тут комплексна проблема, яку треба вирішувати у загальному найперше починати з корупції, щоб забезпечити підрозділи важким озброєнням і ударними далекобійними дронами а не фпв малої дальності.
Прорив рашистіа до Добропілля створює очевидну загрозу вже не тільки Покровську і Мирнограду, але і Костянтинівці з Дружківкою.
Покровський і Добропільський напрямки:
Тут основні події розгортаються на північний схід від Покровсько-Мирноградської агломерації, в смузі наступу 51-ї ЗВА противника. Передові частини та підрозділи цієї армії вперто пробираються на Родинське і Червоний Лиман, і водночас, активно використовуючи тактику "просочування" малими штурмовими групами (в якій вони мають досить значний досвід), просуваються в напрямку Новоторецьке - Кучерів Яр (тобто на Добропільському напрямку).
Очевидно, що командування угрупування російських військ (УВ) "Центр", до якого перегрупувалася й увійшла до складу 51-а ЗВА, відчуваючи можливість досягнення оперативного успіху у своїй операційній зоні, значно посилило 51-у ЗВА. Практично на вищевказаному напрямку діють її основні сили + 39-та омсбр зі складу 68-го АК, а також низка підрозділів та частин із сусідніх 2-ї та 8-ї ЗВА.
Поки що противник не взяв ані Родинське, ані Червоний Лиман, хоча активно атакує на цій ділянці (9-та омсбр та частина сил 1-ї омсбр), але має очевидний успіх на схід від Добропілля (його передові штурмові загони та групи "проникнення" вже фіксуються в районі Кучерового Яру, Нового Шахового, Білецького).
https://focus.ua/static/storage/thumbs/1088x/1/88/ccf8c485-ad70d96afca08fa5907dbc3eff748881.jpg https://focus.ua/static/storage/originals/1/88/ad70d96afca08fa5907dbc3eff748881.jpg
Фото: Deep State
Тобто, очевидно, введення 51-ї ЗВА противника на цьому напрямку було спрямоване не лише на обхід Покровсько-Мирноградської агломерації з півночі та північного сходу, а й на максимально глибоке просування до Добропілля.
Наразі бої за Родинське тривають вже більше тижня і для противника вони дуже кровопролитні. Він поки не зміг взяти під контроль ні саме Родинське, ні розташований на південь від нього Червоний Лиман. Однак те, що відбувається північніше цього району, в напрямку Добропілля, викликає особливе занепокоєння. Оскільки подальше просування противника (51-ша ЗВА) на північ, по суті, може різко погіршити перспективи оборони не тільки Добропілля та Покровська, а й Дружківки та Костянтинівки (противник у цьому випадку глибоко охопить ці райони оборони з півдня).
Поки російське командування тягне свою відносно тонку "кишку" на північний захід і має "трохи відстаючий" тил у цьому напрямку, непогано було б її відрізати.
Інше питання - чи є чим "різати"?"
Шо то за дрг, що сам головком дає доручення ( Потужне) виділити резерви на них