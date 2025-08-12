Информация о прорыве рашистов на Покровском направлении является недостоверной, - СтратКом ВСУ
В ВСУ прокомментировали распространяющуюся в сети информацию о прорыве войск РФ на одном из участков фронта на востоке Украины.
Об этом сообщил СтратКом ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Эта информация не является достоверной и не отражает реальных фактов. Как известно, россияне применяют тактику просачивания малыми группами мимо первой линии обороны, теряя много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья. Небольшая вражеская группа обошла украинские позиции и попыталась спрятаться в нашем тылу, однако Силы обороны дают отпор таким попыткам. Подобная ситуация имела место неделю назад с проходом малой группы ДРГ в Покровске, которая для врага не увенчалась успехом", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.
В ОСГВ "Дніпро" заявили, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории.
В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка, без преувеличения, полная п**да. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.
У нас є Діпстейт і військові блоги.
Я так розумію, що для знищення цієї невеликої ворожої групи необхідно було в авральному порядку розгортати 1-й корпус "АЗОВ"???