Информация о прорыве рашистов на Покровском направлении является недостоверной, - СтратКом ВСУ

В ВСУ прокомментировали распространяющуюся в сети информацию о прорыве войск РФ на одном из участков фронта на востоке Украины.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта информация не является достоверной и не отражает реальных фактов. Как известно, россияне применяют тактику просачивания малыми группами мимо первой линии обороны, теряя много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья. Небольшая вражеская группа обошла украинские позиции и попыталась спрятаться в нашем тылу, однако Силы обороны дают отпор таким попыткам. Подобная ситуация имела место неделю назад с проходом малой группы ДРГ в Покровске, которая для врага не увенчалась успехом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.

В ОСГВ "Дніпро" заявили, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории.

В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка, без преувеличения, полная п**да. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.

