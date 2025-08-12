РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11922 посетителя онлайн
Новости Штурм РФ на Покровском направлении Ситуация на Покровском направлении Боевые действия на Покровском направлении
2 501 20

Информация о прорыве рашистов на Покровском направлении является недостоверной, - СтратКом ВСУ

Покровское направление Что говорят в ВСУ

В ВСУ прокомментировали распространяющуюся в сети информацию о прорыве войск РФ на одном из участков фронта на востоке Украины.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта информация не является достоверной и не отражает реальных фактов. Как известно, россияне применяют тактику просачивания малыми группами мимо первой линии обороны, теряя много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья. Небольшая вражеская группа обошла украинские позиции и попыталась спрятаться в нашем тылу, однако Силы обороны дают отпор таким попыткам. Подобная ситуация имела место неделю назад с проходом малой группы ДРГ в Покровске, которая для врага не увенчалась успехом", - говорится в сообщении.

Читайте: На линии Покровск - Константиновка, без преувеличения, - полная п**да, - Кротевич

Ранее сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.

В ОСГВ "Дніпро" заявили, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории.

В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка, без преувеличения, полная п**да. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.

Читайте: Враг продолжает активно применять в штурмовых действиях мототехнику на юге, - Силы обороны

Покровское направление Что говорят в ВСУ

Автор: 

Донецкая область (10450) боевые действия (4685) ВСУ (6840) Покровский район (870)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Вони вже інформували населення.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:23 Ответить
+5
Заяви офіційних структур - то для широкої міжнародної спільноти.
У нас є Діпстейт і військові блоги.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:13 Ответить
+4
Азовці брешуть?
показать весь комментарий
12.08.2025 12:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Азовці брешуть?
показать весь комментарий
12.08.2025 12:10 Ответить
Все брешут. Не брешет только "величайший лидер современности"
показать весь комментарий
12.08.2025 12:49 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 12:50 Ответить
Знов пішли гойдалки "правда-неправда". От шоб не спростовувати, треба не брехати і вчасно інформувати населення. Бо одна навіть маленька брехня або напівправда породжує велику недовіру.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:11 Ответить
Вони вже інформували населення.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:23 Ответить
Заяви офіційних структур - то для широкої міжнародної спільноти.
У нас є Діпстейт і військові блоги.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:13 Ответить
А це як назвати?
показать весь комментарий
12.08.2025 12:13 Ответить
СтратКом ЗСУ - це Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України. Ви хочете, щоб вони казали нам правду?????
показать весь комментарий
12.08.2025 12:15 Ответить
все наше командування бреше ....і нам і зеленому лідору.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:17 Ответить
Сцарь - хороший, генерали - погані-препогані. То зробимо сцаря генералом!
показать весь комментарий
12.08.2025 12:24 Ответить
Все йде по оманському плану.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:17 Ответить
СтратКом ЗСУ каже шо це інфільтрація кацапів - Кротевич - шо там повна ***** - кому вірити?
показать весь комментарий
12.08.2025 12:17 Ответить
інфільтрація повної пізди
показать весь комментарий
12.08.2025 12:42 Ответить
Все одно вчора закинув на русоріз та шахедоріз. Коли важко на душі, від донату стає
показать весь комментарий
12.08.2025 12:19 Ответить
от шмыгаля сразу благодарочка вам, ещё десяточку можно прикарманить из бюджета
показать весь комментарий
12.08.2025 12:31 Ответить
Інформація про прорив рашистів недостовірна, це просто зайчик, - стратКом ЗСУ.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:25 Ответить
пару місяців тому так же рапортували що захід кацапів на територію Сумської області є недостовірним. А потім виявилось що окуповано десяток населених пунктів
показать весь комментарий
12.08.2025 12:25 Ответить
Авдеевка, Угледар, Курск, Бахмут, укреп "Зенпт", Мариуполь, Соледар, Вовчанск ...
показать весь комментарий
12.08.2025 12:54 Ответить
Невелика ворожа група обійшла українські позиції за спробувала заховатися у нашому тилу Джерело: https://censor.net/ua/n3568250

Я так розумію, що для знищення цієї невеликої ворожої групи необхідно було в авральному порядку розгортати 1-й корпус "АЗОВ"???
показать весь комментарий
12.08.2025 12:57 Ответить
 
 