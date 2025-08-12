Інформація про прорив рашистів на Покровському напрямку є недостовірною, - СтратКом ЗСУ
У ЗСУ прокоментували інформацію, що шириться в мережі, щодо прориву військ РФ на одній з ділянок фронту на сході України.
Про це повідомив СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Ця інформація не є достовірною та не відображає реальних фактів. Як відомо, росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля. Невелика ворожа група обійшла українські позиції за спробувала заховатися у нашому тилу, однак Сили оборони дають відсіч таким спробам. Подібна ситуація мала місце тиждень тому з проходом малої групи ДРГ у Покровську, яка для ворога не увінчалася успіхом", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.
В ОСУВ "Дніпро" заявили, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території.
Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.
Цього ворога ми бачимо, але ніяк не можемо на нього вплинути.
МВС, СБУ, ДБР, суди/прокуратури та інші структури повністю "лягли" під єрмаківську ОПУ.
Останній шанс - новий Майдан (але це буде чудовий подарунок ху#лу).
Патова ситуація...
У нас є Діпстейт і військові блоги.
Я так розумію, що для знищення цієї невеликої ворожої групи необхідно було в авральному порядку розгортати 1-й корпус "АЗОВ"???
Тьху! А я вже купив квиток до Амстердама)
Так ось хто створив ажіотаж