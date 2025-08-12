УКР
Новини
4 200 30

Інформація про прорив рашистів на Покровському напрямку є недостовірною, - СтратКом ЗСУ

Покровський напрямок Що кажуть в ЗСУ

У ЗСУ прокоментували інформацію, що шириться в мережі, щодо прориву військ РФ на одній з ділянок фронту на сході України.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця інформація не є достовірною та не відображає реальних фактів. Як відомо, росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля. Невелика ворожа група обійшла українські позиції за спробувала заховатися у нашому тилу, однак Сили оборони дають відсіч таким спробам. Подібна ситуація мала місце тиждень тому з проходом малої групи ДРГ у Покровську, яка для ворога не увінчалася успіхом", - йдеться в повідомленні.

Читайте: На лінії Покровськ – Костянтинівка без перебільшення повна п**да, - Кротевич

Раніше повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

В ОСУВ "Дніпро" заявили, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території.

Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.

Читайте: Ворог продовжує активно застосовувати у штурмових діях мототехніку на півдні, - Сили оборони

Вони вже інформували населення.
Азовці брешуть?
Заяви офіційних структур - то для широкої міжнародної спільноти.
У нас є Діпстейт і військові блоги.
Азовці брешуть?
Все брешут. Не брешет только "величайший лидер современности"
Впливове американське видання Politico помиляється.
Цього ворога ми бачимо, але ніяк не можемо на нього вплинути.
МВС, СБУ, ДБР, суди/прокуратури та інші структури повністю "лягли" під єрмаківську ОПУ.
Останній шанс - новий Майдан (але це буде чудовий подарунок ху#лу).
Патова ситуація...
Знов пішли гойдалки "правда-неправда". От шоб не спростовувати, треба не брехати і вчасно інформувати населення. Бо одна навіть маленька брехня або напівправда породжує велику недовіру.
Вони вже інформували населення.
Заяви офіційних структур - то для широкої міжнародної спільноти.
У нас є Діпстейт і військові блоги.
А це як назвати?
СтратКом ЗСУ - це Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України. Ви хочете, щоб вони казали нам правду?????
все наше командування бреше ....і нам і зеленому лідору.
Сцарь - хороший, генерали - погані-препогані. То зробимо сцаря генералом!
Все йде по оманському плану.
СтратКом ЗСУ каже шо це інфільтрація кацапів - Кротевич - шо там повна ***** - кому вірити?
інфільтрація повної пізди
Щоб не була такою повною, треба менше годувати... людей брехнею...
Все одно вчора закинув на русоріз та шахедоріз. Коли важко на душі, від донату стає
от шмыгаля сразу благодарочка вам, ещё десяточку можно прикарманить из бюджета
*стає легше
Інформація про прорив рашистів недостовірна, це просто зайчик, - стратКом ЗСУ.
пару місяців тому так же рапортували що захід кацапів на територію Сумської області є недостовірним. А потім виявилось що окуповано десяток населених пунктів
Авдеевка, Угледар, Курск, Бахмут, укреп "Зенпт", Мариуполь, Соледар, Вовчанск ...
Невелика ворожа група обійшла українські позиції за спробувала заховатися у нашому тилу Джерело: https://censor.net/ua/n3568250

Я так розумію, що для знищення цієї невеликої ворожої групи необхідно було в авральному порядку розгортати 1-й корпус "АЗОВ"???
Воно то так. Але попередні подібні вкиди завершувалися тим, що таки да. Не сьогодні так завтра.
Пояснюю для СтратКому, та інших - ці "невеличкі" групи закріпились у Веселому та Золотому Колодязі. За спинами цих "невеликих груп" - 100 тис. особового складу, які будуть підживлювати ці "невеличкі групи" до тих пір, поки там не сформується "величенька" група, у якої (як у випадку Попасної, Очеретиного та Воздвиженки) відкриються ТРИ шляхи (як у казці) для розвитку успіху - на північ, на захід та на схід. Формування цієї "величенької" групи у тилу Донецького угрупування ЗСУ - створює дуже великі загрози.
Так що, ще не все пропало?
Тьху! А я вже купив квиток до Амстердама)
"попит до 8 разів перевищує кількість квитків" Джерело: https://censor.net/n3568176
Так ось хто створив ажіотаж
Не все так однозначно... (с)
