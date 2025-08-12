Інформація про прорив рашистів на Покровському напрямку є недостовірною, - СтратКом ЗСУ

У ЗСУ прокоментували інформацію, що шириться в мережі, щодо прориву військ РФ на одній з ділянок фронту на сході України.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця інформація не є достовірною та не відображає реальних фактів. Як відомо, росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля. Невелика ворожа група обійшла українські позиції за спробувала заховатися у нашому тилу, однак Сили оборони дають відсіч таким спробам. Подібна ситуація мала місце тиждень тому з проходом малої групи ДРГ у Покровську, яка для ворога не увінчалася успіхом", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

В ОСУВ "Дніпро" заявили, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території.

Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.

