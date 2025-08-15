РУС
1 046 13

Враг бросает в бой новое "пушечное мясо", чтобы отчитаться на фоне переговоров на Аляске, - Сырский

сирський

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании Ставки сообщил об изменениях оперативной обстановки на фронте, в частности о мерах по сдерживанию россиян на Покровском и Добропольском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома в фейсбуке.

"Увеличиваем давление на оккупантов, противодействуем попыткам противника продвинуться вперед. Приняты необходимые решения для укрепления этих и других направлений - в Донецкой области, на Запорожье и тому подобное.

Враг бросает в бой новое "пушечное мясо" и несет значительные потери, чтобы отрапортовать об этом на фоне переговоров на Аляске. Наша задача - ликвидировать диверсантов, максимально уничтожать основные подразделения армии захватчика, их логистику и тыловые милитарные мощности, в том числе и на территории РФ", - сообщил Сырский.

Читайте: Выделены дополнительные силы для уничтожения диверсантов на Покровском направлении, - Генштаб

Также на Ставке рассмотрели развитие системы контрактов и возможности финансирования сектора обороны и безопасности Украины в 2025-2026 годах.

"Делаем упор на расширении именно контрактной армии", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Александр Сырский (685) Ставка (146) война в Украине (5687)
Топ комментарии
+2
Ти ж військовий і мав знати шо перед Донні путлєр має показати наступ
15.08.2025 21:47 Ответить
+2
Добре що у нас до хлопців не відносяться, як до гарматного м'яса
15.08.2025 21:53 Ответить
+2
Сарказм? Ні, не чув.
15.08.2025 22:10 Ответить
Ти ж військовий і мав знати шо перед Донні путлєр має показати наступ
15.08.2025 21:47 Ответить
сирок руснявий холуй з батьками на паРаші
15.08.2025 22:39 Ответить
15.08.2025 21:48 Ответить
Добре що у нас до хлопців не відносяться, як до гарматного м'яса
15.08.2025 21:53 Ответить
У нас людской ресурс это другое
15.08.2025 21:54 Ответить
А тоді чому сирнику дали прізьвісько "м'ясник "? Ілі ета што-та другоє ?
15.08.2025 22:04 Ответить
Сарказм? Ні, не чув.
15.08.2025 22:10 Ответить
Ні не сарказм ,кажуть, ще з часів АТО .
15.08.2025 22:16 Ответить
Ку-ку. Мій перший допис - це сарказм. Знімись з ручника.
15.08.2025 22:17 Ответить
Так я це і без тебе знаю ,якщо їх бусифікують (ой вибачте - мобілізують )як худобу ,то я тільки уявляю як до них відносяться на фронті.
15.08.2025 22:21 Ответить
а ти старе хотів?
15.08.2025 22:04 Ответить
"Флаговтик" - операція небезпечна, але добре оплачується.
15.08.2025 23:03 Ответить
 
 