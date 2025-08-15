Враг бросает в бой новое "пушечное мясо", чтобы отчитаться на фоне переговоров на Аляске, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании Ставки сообщил об изменениях оперативной обстановки на фронте, в частности о мерах по сдерживанию россиян на Покровском и Добропольском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома в фейсбуке.

"Увеличиваем давление на оккупантов, противодействуем попыткам противника продвинуться вперед. Приняты необходимые решения для укрепления этих и других направлений - в Донецкой области, на Запорожье и тому подобное.

Враг бросает в бой новое "пушечное мясо" и несет значительные потери, чтобы отрапортовать об этом на фоне переговоров на Аляске. Наша задача - ликвидировать диверсантов, максимально уничтожать основные подразделения армии захватчика, их логистику и тыловые милитарные мощности, в том числе и на территории РФ", - сообщил Сырский.

Читайте: Выделены дополнительные силы для уничтожения диверсантов на Покровском направлении, - Генштаб

Также на Ставке рассмотрели развитие системы контрактов и возможности финансирования сектора обороны и безопасности Украины в 2025-2026 годах.

"Делаем упор на расширении именно контрактной армии", - отметил главнокомандующий ВСУ.