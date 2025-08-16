Шакалієне критикує Путіна за маніпуляції та загрози: Продовжує бомбардувати мирних

Міністр оборони Литви Довіле Шакалієне висловила сумнів у бажанні російського диктатора Володимира Путіна припинити війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у соцмережі Х.

"Воєнний злочинець Путін, який має звичку отруювати своїх критиків радіоактивними речовинами, звертається до президента США зі словами: "Дуже приємно бачити вас здоровим і живим", - заявила Шакалієне.

Вона звинуватила Путіна в "подальших маніпулюваннях та прихованій погрозі" у контексті "попередження" Путіна Україні та Європі не "саботувати" досягнутий прогрес.

"Росія продовжує бомбардувати цивільне населення в Україні", - додала Шакалієне.

