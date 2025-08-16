УКР
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
Шакалієне критикує Путіна за маніпуляції та загрози: Продовжує бомбардувати мирних

Довіле Шакалієне про погрози Путіна

Міністр оборони Литви Довіле Шакалієне висловила сумнів у бажанні російського диктатора Володимира Путіна припинити війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у соцмережі Х.

"Воєнний злочинець Путін, який має звичку отруювати своїх критиків радіоактивними речовинами, звертається до президента США зі словами: "Дуже приємно бачити вас здоровим і живим", - заявила Шакалієне.

Вона звинуватила Путіна в "подальших маніпулюваннях та прихованій погрозі" у контексті "попередження" Путіна Україні та Європі не "саботувати" досягнутий прогрес.

"Росія продовжує бомбардувати цивільне населення в Україні", - додала Шакалієне.

Литва (2512) путін володимир (24566)
Я непонимаю никого кто так себя как Трамп ТРЯПКА себя ПОЗОРИТЬ!Вообще о чём можно БАЗАРИТЬ С ПТНХ!!!ВАЛИТЬ КОЗЛА!!!ГНИДУ!!!
16.08.2025 09:19 Відповісти
В 19 році хйло було воєнним злочинцем?
16.08.2025 09:22 Відповісти
з 2014го, а ви не в курсі?
16.08.2025 09:46 Відповісти
Литва знає що може бути наступна, тому діє логічно і послідовно, намагається не стати наступною. У них адекватна влада. Навідміну від...
16.08.2025 09:20 Відповісти
)(уйла не критикувати, а судити потрібно. Критикувати потрібно нікчемного рудого півня.
16.08.2025 09:21 Відповісти
А морда у хутина ФІНО УГОРСЬКА, а не словʼянська
16.08.2025 09:24 Відповісти
ха, какие вам еще нужны доказательства что ***** не собирается останавливаться ?
16.08.2025 09:27 Відповісти
16.08.2025 09:32 Відповісти
Тампон вчергове показав ,що він нікчемне,жалюгідне ,безвольне ,безхребетне,сцикливе створіння.Істота яка втратила розум і совість ,про совість перебор,совісті у цього педофіла ніколи не було.Всі у світі це розуміють але чомусь мовчать.
16.08.2025 09:28 Відповісти
ракети, ядер - тому і мовчять...
16.08.2025 09:31 Відповісти
Тому, що шестиразовий банкрот Трамп, по іншому не може, він лузер!
16.08.2025 09:57 Відповісти
 
 