РУС
Встреча Трампа и Путина на Аляске
Шакалиене критикует Путина за манипуляции и угрозы: Продолжает бомбить мирных

Довіле Шакалієне про погрози Путіна

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене выразила сомнение в желании российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в соцсети Х.

"Военный преступник Путин, имеющий привычку отравлять своих критиков радиоактивными веществами, обращается к президенту США со словами: "Очень приятно видеть вас здоровым и живым", - заявила Шакалиене.

Она обвинила Путина в "дальнейших манипулированиях и скрытой угрозе" в контексте "предупреждения" Путина Украине и Европе не "саботировать" достигнутый прогресс.

"Россия продолжает бомбить гражданское население в Украине", - добавила Шакалиене.

Литва путин владимир
16.08.2025 09:19
16.08.2025 09:21
Я непонимаю никого кто так себя как Трамп ТРЯПКА себя ПОЗОРИТЬ!Вообще о чём можно БАЗАРИТЬ С ПТНХ!!!ВАЛИТЬ КОЗЛА!!!ГНИДУ!!!
16.08.2025 09:19
В 19 році хйло було воєнним злочинцем?
16.08.2025 09:22
з 2014го, а ви не в курсі?
16.08.2025 09:46
Литва знає що може бути наступна, тому діє логічно і послідовно, намагається не стати наступною. У них адекватна влада. Навідміну від...
16.08.2025 09:20
)(уйла не критикувати, а судити потрібно. Критикувати потрібно нікчемного рудого півня.
16.08.2025 09:21
А морда у хутина ФІНО УГОРСЬКА, а не словʼянська
16.08.2025 09:24
ха, какие вам еще нужны доказательства что ***** не собирается останавливаться ?
16.08.2025 09:27
16.08.2025 09:32
Тампон вчергове показав ,що він нікчемне,жалюгідне ,безвольне ,безхребетне,сцикливе створіння.Істота яка втратила розум і совість ,про совість перебор,совісті у цього педофіла ніколи не було.Всі у світі це розуміють але чомусь мовчать.
16.08.2025 09:28
ракети, ядер - тому і мовчять...
16.08.2025 09:31
Тому, що шестиразовий банкрот Трамп, по іншому не може, він лузер!
16.08.2025 09:57
 
 