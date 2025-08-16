Шакалиене критикует Путина за манипуляции и угрозы: Продолжает бомбить мирных

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене выразила сомнение в желании российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в соцсети Х.

"Военный преступник Путин, имеющий привычку отравлять своих критиков радиоактивными веществами, обращается к президенту США со словами: "Очень приятно видеть вас здоровым и живым", - заявила Шакалиене.

Она обвинила Путина в "дальнейших манипулированиях и скрытой угрозе" в контексте "предупреждения" Путина Украине и Европе не "саботировать" достигнутый прогресс.

"Россия продолжает бомбить гражданское население в Украине", - добавила Шакалиене.

