До 15 років за ґратами засуджено зрадника з Херсонщини, який працював на ворога: вирок відстояно у Верховному Суді

За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Верховний Суд підтвердив вирок жителю Херсонщини за здійснення колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Його заочно засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади строком на 15 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, прокурори у судах всіх інстанцій довели, що громадянином України з березня 2022 року добровільно обійняв посаду так званого голови військово-цивільної адміністрації Чулаківської сільської територіальної громади Скадовського району Херсонської області. Перебуваючи на даній посаді, колаборант на окупованій території Херсонської області здійснював підбір кадрів та призначення в незаконно створеному органі влади та закладах освіти, сприяв впровадженню обігу та проведенню розрахунків у валюті держави-агресора, а також вживав заходів до популяризації та підтримки рішень і дій РФ.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами прокурора про обґрунтованість кваліфікації дій засудженого та, що зазначене покарання є справедливим заходом примусу.

Кримінальне провадження розглянуто в порядку cпеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia).

До 15 років за гратами, чи до 10, а 15 не займати посади?
І хто ж це такий, що до Верховного суду судився?
показати весь коментар
16.08.2025 15:34 Відповісти
І я своїми податками буду його годувати, купати, зігрівати, платити зарплатню охороні, ії командирам та ін.... Накуй він мені всрався? Знищити тварину!
показати весь коментар
16.08.2025 16:43 Відповісти
Уважаемый Алексей не парафиньте свой любимый аналитический сайт. Позвоните маме прочитайте новость.
показати весь коментар
16.08.2025 17:26 Відповісти
Де фото цього підараса? Його повинні знати в обличчя навіть собаки ..
показати весь коментар
16.08.2025 17:13 Відповісти
 
 