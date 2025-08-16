До 15 років за ґратами засуджено зрадника з Херсонщини, який працював на ворога: вирок відстояно у Верховному Суді

За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Верховний Суд підтвердив вирок жителю Херсонщини за здійснення колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Його заочно засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади строком на 15 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, прокурори у судах всіх інстанцій довели, що громадянином України з березня 2022 року добровільно обійняв посаду так званого голови військово-цивільної адміністрації Чулаківської сільської територіальної громади Скадовського району Херсонської області. Перебуваючи на даній посаді, колаборант на окупованій території Херсонської області здійснював підбір кадрів та призначення в незаконно створеному органі влади та закладах освіти, сприяв впровадженню обігу та проведенню розрахунків у валюті держави-агресора, а також вживав заходів до популяризації та підтримки рішень і дій РФ.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами прокурора про обґрунтованість кваліфікації дій засудженого та, що зазначене покарання є справедливим заходом примусу.

Кримінальне провадження розглянуто в порядку cпеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia).