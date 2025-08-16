РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9318 посетителей онлайн
Новости
579 4

До 15 лет за решеткой приговорен предатель из Херсонской области, который работал на врага: приговор отстоян в Верховном Суде

Харьковский суд вынес приговор администратору, распространявшему советские нарративы

При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Верховный Суд подтвердил приговор жителю Херсонщины за осуществление коллаборационистской деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Он заочно приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности сроком на 15 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, прокуроры в судах всех инстанций доказали, что гражданин Украины с марта 2022 года добровольно занял должность так называемого председателя военно-гражданской администрации Чулаковской сельской территориальной громады Скадовского района Херсонской области. Находясь на данной должности, коллаборационист на оккупированной территории Херсонской области осуществлял подбор кадров и назначения в незаконно созданном органе власти и учебных заведениях, способствовал внедрению обращения и проведению расчетов в валюте государства-агрессора, а также принимал меры к популяризации и поддержке решений и действий РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К 15 годам за решеткой приговорен полицейский с Харьковщины, который работал на врага: приговор отстоян в Верховном Суде

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда согласился с доводами прокурора об обоснованности квалификации действий осужденного и, что указанное наказание является справедливой мерой принуждения.

Уголовное производство рассмотрено в порядке специального судебного производства в отсутствие обвиняемого (in absentia).

Автор: 

Верховный Суд (1103) коллаборационизм (901) Херсонская область (5116)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До 15 років за гратами, чи до 10, а 15 не займати посади?
І хто ж це такий, що до Верховного суду судився?
показать весь комментарий
16.08.2025 15:34 Ответить
І я своїми податками буду його годувати, купати, зігрівати, платити зарплатню охороні, ії командирам та ін.... Накуй він мені всрався? Знищити тварину!
показать весь комментарий
16.08.2025 16:43 Ответить
Уважаемый Алексей не парафиньте свой любимый аналитический сайт. Позвоните маме прочитайте новость.
показать весь комментарий
16.08.2025 17:26 Ответить
Де фото цього підараса? Його повинні знати в обличчя навіть собаки ..
показать весь комментарий
16.08.2025 17:13 Ответить
 
 