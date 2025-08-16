До 15 лет за решеткой приговорен предатель из Херсонской области, который работал на врага: приговор отстоян в Верховном Суде

При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Верховный Суд подтвердил приговор жителю Херсонщины за осуществление коллаборационистской деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Он заочно приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности сроком на 15 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, прокуроры в судах всех инстанций доказали, что гражданин Украины с марта 2022 года добровольно занял должность так называемого председателя военно-гражданской администрации Чулаковской сельской территориальной громады Скадовского района Херсонской области. Находясь на данной должности, коллаборационист на оккупированной территории Херсонской области осуществлял подбор кадров и назначения в незаконно созданном органе власти и учебных заведениях, способствовал внедрению обращения и проведению расчетов в валюте государства-агрессора, а также принимал меры к популяризации и поддержке решений и действий РФ.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда согласился с доводами прокурора об обоснованности квалификации действий осужденного и, что указанное наказание является справедливой мерой принуждения.

Уголовное производство рассмотрено в порядке специального судебного производства в отсутствие обвиняемого (in absentia).