Чотири людини постраждали внаслідок ворожої атаки на Вільшани на Харківщині

Наслідки обстрілів Харківщини

Увечері 16 серпня російські війська атакували селище Вільшани в Харківському районі Харківської області, унаслідок чого постраждали люди.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 21:00 російський ударний безпілотник влучив у подвір’я приватного домоволодіння в селищі Вільшани.

Унаслідок атаки гостру стресову реакцію дістали 49-річний чоловік, його 46-річна дружина, 19-річна донька та їхня 76-річна родичка.

Пошкоджено будинок та гараж. Точний тип БпЛА, яким було здійснено атаку, наразі встановлюється.

