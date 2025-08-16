Чотири людини постраждали внаслідок ворожої атаки на Вільшани на Харківщині
Увечері 16 серпня російські війська атакували селище Вільшани в Харківському районі Харківської області, унаслідок чого постраждали люди.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, близько 21:00 російський ударний безпілотник влучив у подвір’я приватного домоволодіння в селищі Вільшани.
Унаслідок атаки гостру стресову реакцію дістали 49-річний чоловік, його 46-річна дружина, 19-річна донька та їхня 76-річна родичка.
Пошкоджено будинок та гараж. Точний тип БпЛА, яким було здійснено атаку, наразі встановлюється.
