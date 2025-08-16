Четыре человека пострадали в результате вражеской атаки на Ольшаны на Харьковщине

Вечером 16 августа российские войска атаковали поселок Ольшаны в Харьковском районе Харьковской области, в результате чего пострадали люди.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 21:00 российский ударный беспилотник попал во двор частного домовладения в поселке Ольшаны.



В результате атаки острая стрессовая реакция біла у 49-летнего мужчины, его 46-летней жены, 19-летней дочери и их 76-летней родственницы.

Повреждены дом и гараж. Точный тип БпЛА, которым была совершена атака, в настоящее время устанавливается.

