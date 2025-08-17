УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 069 950 осіб (+900 за добу), 11 116 танків, 31 589 артсистем, 23 143 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 069 950 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 17.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1069950 (+900) осіб

танків – 11116 (+4) од

бойових броньованих машин – 23143 (+8) од

артилерійських систем – 31589 (+49) од

РСЗВ – 1468 (+1) од

засоби ППО – 1208 (+1) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51528 (+186)

крилаті ракети – 3558 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 58821 (+88)

спеціальна техніка – 3942 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 126 боєзіткнень відбулося на фронті, зокрема 38 - на Покровському напрямку, де Сили оборони сьогодні знешкодили 139 окупантів, - Генштаб

Втрати ворога

армія рф (18469) Генштаб ЗС (7108) ліквідація (4354) знищення (7987)
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
17.08.2025 07:53 Відповісти
Лише 900 фанатів кабзона. Схоже, в шаурми вже й мотоциклів бракує.
17.08.2025 07:53 Відповісти
Минув 4197 день москальсько-української війни.
151! одиниця знищеної техніки та 900 чумардосів за день.
Броня присутня, логістика норм, арта файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 069 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калузька область.
17.08.2025 08:02 Відповісти
17.08.2025 08:04 Відповісти
Зернятко до зернятка. Москалі повинні дуже довго це пам'ятати
17.08.2025 08:07 Відповісти
 
 